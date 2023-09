De vakantie duurt enkele dagen, in het beste geval een paar weken. Maar de herinneringen, die gaan een leven lang mee. Op voorwaarde natuurlijk dat je ze bewaart, bekijkt en deelt. Wanneer heb jij voor het laatst nog door je fotoalbums gebladerd?

De analoge foto van weleer had nadelen. Het aantal kiekjes dat je kon maken was beperkt - een rolletje Kodachrome van 24 of 36 - en je moest nadenken over de gevoeligheid van de film voor je hem in de camera stopte. Je moest ook geduld hebben, eerst dagen en later een uur, om het resultaat te zien. Om vervolgens te ontdekken dat je wazige of totaal mislukte beelden had laten ontwikkelen. Bovendien was fotograferen niet goedkoop. Je dacht dus wel twee keer na voor je op het knopje drukte. Al waren er ook mensen die het anders zagen, met een voorraad diafilm op vakantie vertrokken en zich dan helemaal lieten gaan. Na de vakantie werden de dia's in bakjes gesorteerd en vergastte de enthousiaste fotograaf zijn bezoekers tegen wil en dank op urenlange projecties. Een bron van heel wat trauma's. Wie het bij gewone foto's hield, bewaarde de negatieven in hun mapjes, voor het geval er later een nieuwe afdruk nodig zou zijn. Dat gebeurde zelden, want na het ontwikkelen werden de foto's zorgvuldig gesorteerd en mochten de beste in een album. Zo had je er een van de vakantie van dit jaar, van vorig jaar, van de bruiloft van het nichtje, van de communie van de kinderen... Ze gingen keurig het schap op, binnen handbereik. Want het was leuk om erin te bladeren en herinneren op te halen aan mooie momenten van vroeger. Vandaag haal je voor alles je digitale camera of smartphone boven en maak je tientallen foto's, soms honderden. Je hoeft je niet in te houden, de opslag is immers onbeperkt, of toch bijna. En het kost allemaal niets. Dus schiet je er maar op los en bewaar je alles op de harde schijf van je pc, in de hoop dat die niet stuk gaat, want dan ben je alles kwijt. Intussen heb je massa's foto's op die schijf staan, te veel om naar te kijken. Toch hoef je digitale foto's niet eeuwig te verbannen naar je pc. Analoge foto's werden netjes in albums geplakt, met van die fotohoekjes. Zo kon je ze altijd losmaken of vervangen, als je maar rekening hield met het formaat, liggend of staand. In de digitale wereld hebben het fotoboek en de fotohoekjes plaatsgemaakt voor software - gedownload of online - waarmee je een album samenstelt. Je schikt je foto's virtueel op een bladzijde en dat kan op veel manieren: vier of zes kiekjes op een pagina en één enkele, maar dan een grote, op de volgende. Het voordeel van die formule is dat je alle tijd kan - moet! - nemen om je album helemaal naar je zin te organiseren en de mooiste omslagfoto te kiezen. Haast je niet en onthou dat dit een album is waarin jij, jouw gezinsleden en vrienden morgen, over zes maanden en over tien jaar zullen in bladeren om terug te denken aan een familiegebeurtenis, een reis of andere mooie momenten. Ben je tevreden over het resultaat, dan bestel en betaal je online. Enkele dagen later valt je album in je brievenbus. Hier geen fotohoekjes, maar foto's die rechtstreeks op papier zijn gedrukt. Een bijkomend voordeel is dat je meerdere exemplaren tegelijk kan bestellen of het album later nog een keer kan laten afdrukken. Het lijkt allemaal eenvoudig. Maar dat is het niet echt. Want de vele online aanbieders van fotoboeken doen het niet allemaal even goed. Er zijn verschillen in kwaliteit, prijs, gebruiksvriendelijkheid van de software, keuzemogelijkheden qua albumformaat, papiersoort, band, cover..., de leveringstermijn, verzorgde verzending enzovoort. Bovendien is de beste oplossing van vandaag niet noodzakelijk de beste van morgen: een concurrent kan zijn interface verbeteren, zijn aanbod uitbreiden, zijn prijzen veranderen... En dus is de interessantste leverancier van dit moment dat over enkele maanden misschien niet meer. Wanneer we dit schrijven lijkt een van de beste drukkers Profotonet, niet toevallig ook een van de duurste. Welke leverancier je ook kiest, je zal snel merken dat geen enkele speci- alist van fotoalbums bij iedereen in de smaak valt - dat blijkt toch uit de online commentaren van gebruikers. Soms is de kritiek gerechtvaardigd, maar er zijn ook klanten die ontevreden zijn over het resultaat... dat gedoemd was te mislukken gewoon omdat hun foto's nergens op slaan. Een slechte resolutie, een foute beeldinstelling... Zelfs de grootste sterrenchef kan met enkel bedorven groenten of fruit geen lekkere maaltijd serveren. Dit is de keuze van het moment: