Het geconnecteerde deurslot heeft de wind in de zeilen. De nieuwe sleutel is digitaal, zit in je smartphone, is handig en maakt nieuwe diensten mogelijk. Maar eerst die drempelvrees overwinnen.

De smartphone heeft zoveel verschillende functies dat je hem met een padvindersmes kan vergelijken. Hij is ook een sleutel, die heel veel kan. Een beetje een loper, zeg maar. Je kan hem gebruiken om je contacten te raadplegen, je fotoalbums, je bankrekening, zelfs je laatste medische check-up. Maar hij is nog veelzijdiger. Zo kan hij ook dat stukje metaal vervangen dat altijd en overal zoek raakt: je huissleutel. Intrigerend en misschien wat verontrustend. Maar... Hotels gebruiken al jaren elektronische systemen voor hun gasten. De magneetkaart die je bij de receptie krijgt, opent de deur van één enkele kamer en alleen tijdens de duur van je verblijf. Niemand heeft daar een probleem mee. Waarom dus geen digitale deuropener voor je appartement of huis? Want het principe van het geconnecteerde slot voor het grote publiek is min of meer hetzelfde, en beschikt over veel meer functies. Wat niet belet dat elke fabrikant (Netatmo, Nuki, Somfy, Tedee, Yale,...) zijn eigen aanpak heeft. In Europa heet de pionier in deze sector Nuki (spreek uit op zijn Engels: new key). Deze Oostenrijkse fabrikant is al vier jaar op de Belgische markt actief. Het principe? Je steekt een sleutel van je appartement of huis aan binnenkant van de deur in het slot - het moet een dubbel cilinderslot zijn, dat met een sleutel binnen en een sleutel buiten kan werken. Daarna installeer je Nuki op die sleutel, een doosje met een motortje dat je sleutel in beide richtingen kan doen draaien en met een draadloze verbinding via via Bluetooth contact legt met je smartphone. Vier batterijen zorgen voor de stroom. De installatie gaat heel eenvoudig, je hebt er geen specialist voor nodig. In minder dan drie minuten is de klus geklaard, zonder demontage of vervanging van je slot (en dus ook niet van je sleutel). En niets is definitief: ben je niet tevreden over het resultaat, dan verwijder je het systeem in nog eens drie minuten. Eens de installatie voltooid, moet je enkel nog de Nuki-app op je smartphone downloaden en je telefoon via Bluetooth aan je slot koppelen. Klaar. Kom je thuis? Open dan de app en druk op 'ontgrendelen' wanneer je op minder dan tien meter van je deur bent. Het motortje in de behuizing draait de sleutel om en je deur gaat open, zelfs als er aan de buitenkant geen deurgreep zit. Handig als je de handen vol hebt! Ook praktisch is de Auto Unlock & Lock functie die het slot automatisch ontgrendelt en vergrendelt wanneer je aankomt of vertrekt. Ga je joggen? Dan hoef je geen sleutelbos meer mee te nemen, je telefoon volstaat. En dan is er nog een groot voordeel: je kan een virtuele sleutel naar andere mensen sturen, in de vorm van een smartphonecode, bijvoorbeeld om de loodgieter binnen te laten wanneer je niet thuis bent. Je kan voor de persoon die je binnen wil laten zelfs de geldigheid van de code en de periode programmeren. Bijvoorbeeld elke woensdag van 10 tot 16 uur voor de poetsvrouw. Maar als mijn smartphone gestolen wordt, kan de dief bij mij binnen, hoor ik je al denken. Eerst en vooral: de onverlaat die met je telefoon aan de haal gaat, weet daarom nog niet waar je woont - er staat geen adres bij. Wat moet je doen? Niet panikeren maar contact opnemen met je partner of een andere vertrouwenspersoon die je toegangsrecht tot Nuki hebt gegeven. Die kan vanop afstand in enkele seconden de digitale sleutel op je smartphone wissen. Probleem opgelost. Zelfs als hij je adres zou kennen, kan de dief niet meer binnen. Het werkt allemaal sneller, efficiënter en goedkoper dan met een fysieke sleutel. Want als je die verliest, moet je én het slot vervangen én nieuwe sleutels laten maken voor de hele familie. Met een geconnecteerd systeem volstaat het dat je de instellingen van de app wijzigt. Het principe is bij alle fabrikanten hetzelfde. Maar toch zijn er verschillen. Oplaadbare of gewone batterijen voor de voeding van het motortje, wel of geen toetsenbord of andere accessoires, wel of geen stembediening, wel of geen noodzaak om het bestaande cilinderslot door dat van het merk te vervangen of om een beroep te doen op een gespecialiseerde installateur. En dan is er natuurlijk de prijs. Voor een basisconfiguratie varieert die van 200 tot 500 euro. Nuki (200 euro) scoort goed omdat het eenvoudig is en Tedee (400 euro) biedt veel gebruikscomfort.