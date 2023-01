Zijn Orange, Proximus, Telenet, Voo en een handvol andere providers onmisbaar om op het internet te kunnen? Niet echt!

De toegang tot het internet is in ons land een van de duurste van Europa. En niet eens een van de beste. Dat laatste heeft vooral te maken met de witte zones, plaatsen die providers verwaarlozen omdat ze minder dicht bevolkt zijn. Het gaat vooral om delen van de provincie Luxemburg, maar ook andere regio's kennen het probleem. Geschat wordt dat ettelijke tienduizenden gezinnen en bedrijven ermee te maken hebben. Maar er bestaat een oplossing.

...

De toegang tot het internet is in ons land een van de duurste van Europa. En niet eens een van de beste. Dat laatste heeft vooral te maken met de witte zones, plaatsen die providers verwaarlozen omdat ze minder dicht bevolkt zijn. Het gaat vooral om delen van de provincie Luxemburg, maar ook andere regio's kennen het probleem. Geschat wordt dat ettelijke tienduizenden gezinnen en bedrijven ermee te maken hebben. Maar er bestaat een oplossing. Sinds 18 maanden is het Starlink-netwerk actief in ons land, een constellatie van ongeveer 3.000 kleine satellieten die in een lage baan om de aarde draaien (550 km) en gebruikers met het juiste materieel (zie verder) toegang tot het internet geven, op voorwaarde dat ze in een land wonen waar SpaceX (het moederbedrijf van Starlink) toelating heeft om de vereiste frequenties te gebruiken. België is zo'n land, net als bijvoorbeeld Oekraïne. Daar is Starlink sinds de Russische invasie voor veel mensen het enige open communicatievenster met de vrije wereld. Poetins oorlog is dus ook geweldige reclame voor Starlink, zodat het systeem zijn dekking moet uitbreiden. Elon Musk, stichter en grote baas van het bedrijf, wil tegen 2025 zo'n 12.000 satellieten in een baan om de aarde hebben. Later zouden het er zelfs 42.000 worden. Het grote voordeel van Starlink, vergeleken met andere internetoplossingen, is dat het vrijwel overal werkt, zelfs in de witste delen van de planeet: in bossen, woestijnen, op oceanen. Als je aan drie voorwaarden voldoet. 1. Je moet over de juiste uitrusting beschikkenEen kleine antenne, een router, een kabel... Het volledige installatiepakket kan je bestellen op de website van Starlink en krijg je in minder dan acht werkdagen thuis geleverd. Je kan dan thuis via een kabel of via wifi toegang krijgen. Afhankelijk van de plaats die je voor de installatie kiest, kan je een wandbeugel, een verlengkabel enz. nodig hebben. Ook die kan je bij Starlink bestellen, maar niets belet je om gelijkaardige spullen in een doe-het-zelfzaak te kopen. 2. Je moet een open zicht hebbenDownload de Starlink-app (iOS en Android) en volg de instructies: als je je smartphone in de tuin, op het terras of op je dak naar de hemel richt, weet je na enkele seconden of je voldoende open zicht hebt om Starlink te kunnen gebruiken. 3. Je moet langs de kassaVandaag kost zo'n installatiepakket 450 euro - deze zomer was dat nog 500 euro. Het is aanbevolen om er een Ethernet-adapter (40 euro) aan toe te voegen. En dan is er nog het maandabonnement van 80 euro (deze zomer nog 100 euro) voor onbeperkt down- en uploaden. Dat zijn de prijzen voor particulieren. Voor ondernemingen is er een andere en flink duurdere formule. Met het pakket van Starlink heb je alles in enkele minuten geïnstalleerd. Dat gaat zo eenvoudig dat (bijna) iedereen het zelf kan. Doe je liever een beroep op een specialist, dan zullen de kosten van geval tot geval verschillen. De technicus kan je ook helpen om de beste plaats voor je antenne te kiezen: je tuin, terras, dak, gevel... Waar je je ook bevindt, in een witte zone of een wijk waar nog volop wordt gebouwd, je beschikt over transmissiesnelheden van 150 tot 300 Mbps. Dat is een stuk minder dan de 700 Mbps die glasvezel belooft, maar slechts weinig gebruikers hebben die hoge snelheid nodig. Bovendien moet je met Starlink niet in het centrum van een grote stad wonen om over snel tot zeer snel internet te beschikken. Geen wonder dat deze oplossing consumenten in het noorden en het zuiden van het land interesseert. Vaak begint het met een bezoek aan de Facebook-groep die Benoît Stokard anderhalf jaar geleden heeft opgestart. Stokard, die in Namen woont, is al 30 jaar een specialist in satellietverbindingen (internet, televisie...). Hij was wellicht de allereerste Starlink-gebruiker in ons land. En met zijn vriendelijke raad en professionele service heeft hij al tal van Belgen met hun installatie geholpen. "Veel particulieren en professionals ontdekken de voordelen van internet via de satelliet en willen er meer over weten. Niet alleen voor hun woning of bedrijf. Er zijn ook mensen die me vragen om een antenne op hun mobilhome, caravan of boot te installeren. Want Starlink is ook een mobiele oplossing!" Besluit? Ben je tevreden over je traditionele provider, dan is er geen reden om te veranderen. Maar is dat niet zo, dan heb je met Starlink vrijwel overal een stabiele en snelle internettoegang. Zonder glasvezel of 5G: een open zicht op de hemel volstaat.