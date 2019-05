Net als computers zijn mobiele telefoons gegeerd bij virussen, oplichters en ander tuig met malafide bedoelingen.

Je mag de smartphone gerust de elektronische versie van het padvindersmes noemen. Hij is van alle markten thuis en bevat vaak massa's persoonlijke, professionele en gevoelige gegevens, veel meer dan je computer. Financiële informatie, persoonsgegevens, wachtwoorden, foto's, noem maar op. Voor criminelen is je smartphone zoiets als de rode loper uitrollen naar het netwerk van je bedrijf of de server van je bank. Maar je mobieltje kan ook worden ingezet als controle- of chantagemiddel. Door hun grote populariteit zijn smartphones voor criminelen vandaag een van de meest gegeerde platformen. Hoe kan je je tegen hen beschermen?

