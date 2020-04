Door het coronavirus is het videoscherm stilaan de manier geworden om contact te hebben met de buitenwereld. Helaas zie je er niet altijd op je best uit via de webcam. Hoe kan het beter? Zes tips.

Een werkvergadering via Zoom? Een Face Time e-peritief met vrienden? In deze coronatijden is het de norm geworden. Allemaal goed en wel. Maar is het je ook al opgevallen dat wanneer je in beeld komt via deze videocalls je neus plots platter lijkt, je voorhoofd groter of de kringen onder je ogen donkerder? Geen nood. Er zijn een aantal tips om er digitaal een pak beter uit te zien.

1. Lichtinval. Het is belangrijk om de meest flatterende lichtinval te kiezen. Zorg dat je geen raam of andere lichtbron hebt in je rug, want dan wordt je gezicht donker. De lichtbron moet gericht zijn op je gezicht en zich recht voor je bevinden. En best ook geen té fel zonlicht, want dan ga je er erg wit uitzien. Zijlicht of licht dat van boven komt werpt schaduwen en lijnen op je gezicht.

2. Camerastandpunt. Een veel gemaakte fout is het kikkerperspectief. Je laptop of mobiele telefoon staat daarbij lager dan je gezicht. Daardoor krijg je vaak een enorme kin en ontdek je soms halsrimpels waarvan je niet eens wist dat je ze had. De beste truc? Plaats je laptop lichtjes hoger dan ooghoogte (ook niet te hoog, want dan zie je nu de kappers gesloten zijn mogelijk uitgroei). Je kan dit eenvoudigweg doen door enkele boeken onder je laptop te plaatsen. Het resultaat zal een pak beter ogen.

3. Afstand. Ga op ongeveer een armlengte van je scherm zitten. Schuif je dichterbij dan zal je gezicht vervormen, want de meeste ingebouwde webcams hebben een wijdhoeklens. Anderzijds moet je nog wel bij je klavier kunnen.

4. Achtergrond. Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding op de achtergrond. Je wil niet dat je collega's zien hoe rommelig je huis is (laat staan gênante dingen op de achtergrond ontdekken). Heb je geen zin om alles op te ruimen. Je kunt een vaste videohoek kiezen en zorgen dat die altijd netjes is. Wat er buiten beeld rondslingert, daar heeft niemand zaken mee.

5. Kijk in de lens. Het is waar, jezelf zien in de rechterbovenhoek leidt af. Maar toch moet je echt proberen om de persoon met wie je in gesprek bent aan te kijken. Bij Zoom, waar je meerdere mensen tegelijk ziet, kan het wat lastiger worden, maar kijk dan vooral in de lens. Niet naar jezelf.

6. Verzorg je. We zitten allemaal meer thuis en de verleiding is groot om minder moeite te doen. Wanneer je je voor het werk nooit opmaakt, moet je dat natuurlijk ook niet uitgebreid voor een conference call gaan doen. Je collega's willen je nog herkennen. Maar een beetje mascara en neutrale lippenstift, of desnoods lippenbalsem, maken al een groot verschil. Je komt meestal tot ongeveer je middenrif in beeld, dus zorg dat op zijn minst dat gedeelte in orde is: haren kammen, nette top. Heb je daaronder nog je pyjamabroek aan? Met een beetje geluk merkt niemand het. Tenzij je tijdens het gesprek even moet opstaan natuurlijk.

