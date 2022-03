Je hoort een liedje op de radio, maar je hebt de naam van de song en de uitvoerder gemist? Dan grijp je toch gewoon naar die app op je smartphone! Shazam vertelt het je.

Het kan je overal en op elk moment overkomen. Je bent in de badkamer, de keuken, de auto of aan het shoppen in een winkelcentrum... en je hoort een liedje op de radio, in een reclamespot of in een film of tv-serie. Soms is het een onbekende melodie, maar een die zo aanstekelijk werkt dat je wil weten wie dit zingt of speelt. Soms is het een bekend deuntje, maar kan je niet meer op de titel of de naam van de artiest komen. Frustrerend! Zou het niet geweldig zijn als je een toverformule kon uitspreken waardoor de titel van het liedje en de naam van de artiest of groep meteen tevoorschijn komt? Deze magische formule bestaat al. Ze draagt de naam Shazam en doet het (bijna) elke keer. Het begon allemaal in het Verenigd Koninkrijk in de late jaren 90, toen vier jonge Londenaars - Philip Inghelbrecht, Avery Wang, Chris Barton en Dhiraj Mukherjee - software voor audioanalyse ontwikkelden, waarmee je enkel door te luisteren een song kon identificeren. Het proces verliep in twee fasen. Eerst registreerde het via een microfoon een fragment van een lied, dat dan werd omgezet in een driedimensionaal diagram in functie van tijd, frequentie en amplitude. Vervolgens werd deze akoestische vinger- afdruk vergeleken met de nummers die in een database waren opgeslagen. Hoe groter het aantal songs in de database, hoe groter de kans op identificatie, dat spreekt voor zich. Toen Shazam in 2002 van start ging, kon het putten uit een repertoire van een miljoen songs en duurde het 15 seconden om de titel van het liedje op te sporen, alsook het album waarop het staat en natuurlijk de naam van de artiest. De nieuwe uitvinding wekte wereldwijd veel belangstelling en positieve reacties op, maar ook niet meer dan dat. Logisch, want het praktisch gebruik was nog erg omslachtig. Want laten we deze uitvinding toch even kaderen: aan het begin van de 21ste eeuw was er nog geen sprake van smartphones en evenmin van mobiel internet of apps. Wilde je in die periode Shazam gebruiken, dan kon dit slechts op één manier: bellen naar het telefoonnummer van het bedrijf en de hoorn van je telefoon voor de audiobron - bijvoorbeeld je radio - houden. Bleek het liedje dat je zocht in de databank te zitten, dan kreeg je een sms met de gevraagde informatie toegestuurd. Het had dus meer weg van een gimmick dan van een leefbaar zakelijk concept. Maar toen Steve Jobs in 2007 de iPhone lanceerde, veranderde alles. Dit toestel veroverde de wereld, waardoor het mobiele internet helemaal doorbrak en alle apps die we vandaag kennen tot ontwikkeling kwamen. Shazam was een van de eerste. Maar voor de vier initiatiefnemers van het project bleef het succes lang uit. Te lang voor drie van hen, die gaandeweg het schip verlieten. Enkel Avery Wang hield vol. Pas in 2016, veertien jaar na de oprichting, werd het bedrijf winstgevend en twee jaar later kocht Apple het over. Het aankoopbedrag werd nooit officieel bekendgemaakt, maar 400 miljoen dollar is het cijfer dat de ronde doet. Shazam draait zowel op iOS- als Android-toestellen en de app wordt elke maand niet minder dan een miljard keer gebruikt om liedjes te identificeren. Of beter gezegd, muziekfragmenten. Want het systeem beperkt zich niet langer tot pop- of rocknummers. Met een database van meer dan acht miljoen titels kan de app vandaag ook jazz en klassieke muziek herkennen. Maar hoe werkt die app concreet? Idealiter kies je een heldere geluidsbron, zonder al te veel ruis, geluiden of stemmen op de achtergrond. Wanneer je een melodie hoort die je wil shazammen, open je de app, klik je op het logo en minder dan tien seconden later verschijnt de titel van het afgespeelde nummer en de naam van de uitvoerder op je scherm. Snel, efficiënt en... gratis, want Shazam verdient zijn geld via de reclame bij het antwoord. Je kan de bewuste song ook aankopen en je krijgt andere albums van de artiest voorgesteld, soms met een fragment van een videoclip erbij. Maar het betreft zeker geen agressieve vorm van reclame. Shazam mag dan wel de referentie zijn wat betreft muziekherkenning, toch heeft het niet langer een monopolie. Ook de zoekmachine en de stemassistent van Google kunnen uitvissen wie wat zingt. En dan is er nog SoundHound. Deze specialist in spraakherkenning biedt eveneens een efficiënte en kosteloze app aan, misschien wel de beste toepassing om een liedje te identificeren dat je zelf zingt of neuriet. We deden de test en het resultaat was... middelmatig. Maar dat heeft misschien meer te maken met onze beperkte zangkwaliteit en vertolking!