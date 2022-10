Bij alles wat je online doet, onthul je informatie over je persoonlijkheid, je emoties, je voorkeur, je ideeën, zelfs je financiën. En dat is niet bepaald veilig.

Iets opzoeken op Google? Je aanmelden op een webshop? Je Facebook-status updaten? Een foto posten op Instagram? Je smartphone gebruiken via een niet-beveiligd net- werk? Commentaar posten op Tinder? Internetgiganten als Meta en Google danken je. Met al die onschuldige handelingen draag je immers jouw steentje bij aan de massa gegevens die zij doorlopend registreren en die hen in staat stellen om je profiel (als burger, familiaal, cultureel, politiek, economisch...) te verfijnen en aan hun adverteerders te verkopen.

De moderne big brothers volgen je op de voet en onthouden alles. Heb je tien jaar geleden met een andere internetgebruiker geruzied? Een boze tweet verstuurd? Heeft een 'vriend' na een avondje met te veel drank een compromitterende foto van jou online gegooid? Het blijft allemaal opgeslagen en is voorgoed aan je identiteit gekoppeld. En dus kan het altijd weer opduiken, morgen of over tien jaar.

Zelfs als je niet zwaar tilt aan dat soort risico's, omdat je vindt dat je niets te verbergen hebt, mag je het gevaar niet onderschatten. Want alle sporen die je op het internet achterlaat - en ook op je computer (cookies, weet je wel) - vergroten het risico dat je gegevens in handen vallen van mensen met slechte bedoelingen, die je identiteit willen stelen. Als je in de val van phi- shing trapt, is het alsof je de sleutel van je woning afgeeft aan een onbekende, en hem ook een revolver cadeau doet. Die persoon krijgt niet alleen toegang tot je bankrekeningen, maar kan ook belangrijke digitale bestanden - foto's, documenten enz. - kopiëren of wissen en je professioneel of persoonlijk chanteren. En nee, het overkomt niet enkel anderen. Wil je dat soort narigheid voorkomen? Volg de gids.

Zodra je je op het internet waagt, bestaat er geen zero risico!

Zet die pc uit

Het is misschien een open deur intrappen, maar als je echt helemaal zeker wilt zijn dat je nooit problemen krijgt met wat je op het internet doet, is er slechts één oplossing: blijf er weg. Zet je pc uit en gooi je smartphone weg. Met andere woorden, keer terug naar het stenen tijdperk, of toch bijna. Uiteraard kan dit niet. Maar zodra je je op het internet waagt, is zero risico onmogelijk.

Toch kan je de risico's fors beperken. De beste manier om dat te doen, is de platgetreden paden verlaten en zoveel mogelijk kiezen voor software en apps van in Europa gevestigde producenten. Zij moeten zich immers aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden, waardoor je in de Europese Unie uitzonderlijk goed beschermd bent. Het zou zonde zijn om dat niet te doen.

Google? Ja, maar...

Gebruik je Google Chrome? Begrijpelijk, het is een uitstekende browser. Maar hij heeft weinig respect voor je privacy. Brave, Mozilla Firefox en Tor doen het beter. Die laatste browser is in een groot aantal talen beschikbaar, maakt je internetverkeer anoniem en beschermt je identiteit online. Ook voor je e-mail zijn er alternatieven. Gmail heeft een heleboel troeven en kwaliteiten. Maar gebruik liever Tutanota of, beter nog, ProtonMail. Dat in Zwitserland gebaseerde platform is weinig bekend bij het grote publiek maar ontwikkelt een hele reeks apps die de gegevens van hun gebruikers beschermen, zoals ProtonCalendar (agenda) en ProtonDrive (bestanden opslaan). Om het nog veiliger te maken, voeg je er SimpleLogin aan toe: een systeem dat voor elk contact en elke dienst een ander mailadres aanmaakt. Alle berichten die deze adressen ontvangen, worden doorgestuurd naar je 'echte' adres, dat anoniem blijft voor je correspondenten én voor de internetgiganten. En voor opzoekingen gebruikt je beter Startpage dan Google.

Kijk uit op sociale media

Ben je fan van sociale media, dan bestaat er jammer genoeg geen wondermiddel. Wanneer je op Facebook, Instagram, TikTok en de rest actief bent, geeft je je privacy (en die van je contacten) prijs aan adverteerders... en wellicht niet enkel aan hen. Er bestaan alternatieven zoals Friendica en PixelFed, maar die missen de grote troef waaraan Facebook & co hun succes danken: het aantal gebruikers. Wat dat betreft, lijkt het interessantste alternatief voor WhatsApp terrein te winnen: de gratis app Signal, die vergelijkbare functies heeft, maar je privacy volledig respecteert. Wil je die nog beter beschermen? Gebruik dan een VPN (zoals Mullvad of NordVPN), een add blocker (AdGuard) en kies Wormhole om heel grote bestanden te delen.

