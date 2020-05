De traditionele bondgenoot van de betere fotografie krijgt nu concurrentie van de hybride camera, die kleiner en ook lichter is. Heeft de reflexcamera afgedaan?

Eerst een beetje techniek. Bij een reflexcamera zie je het beeld rechtstreeks via de lens. Een spiegel tussen de lens en de digitale sensor (lang geleden was dat de film) stuurt het beeld naar de zoeker. De fotograaf ziet dus precies welk beeld hij zal vastleggen wanneer hij op de ontspanner drukt. De spiegel klapt dan weg en het licht bereikt de sensor. Dat systeem werkte zo goed dat alle grote fabrikanten en ook de fotografen ervoor gingen. De reflexcamera was dus de favoriete oplossing voor de professionele fotograaf en de ambitieuze amateur. Ultiem en onbetwist. Tot in 2008 alles veranderde.

...

Eerst een beetje techniek. Bij een reflexcamera zie je het beeld rechtstreeks via de lens. Een spiegel tussen de lens en de digitale sensor (lang geleden was dat de film) stuurt het beeld naar de zoeker. De fotograaf ziet dus precies welk beeld hij zal vastleggen wanneer hij op de ontspanner drukt. De spiegel klapt dan weg en het licht bereikt de sensor. Dat systeem werkte zo goed dat alle grote fabrikanten en ook de fotografen ervoor gingen. De reflexcamera was dus de favoriete oplossing voor de professionele fotograaf en de ambitieuze amateur. Ultiem en onbetwist. Tot in 2008 alles veranderde. Op 12 september 2008 zette Panasonic de fotowereld op haar kop met de lancering van de Lumix DMC-G1. Dat toestel, de eerste hybride camera ooit, leek op een reflexcamera, maar was een stuk kleiner. Geen hocus pocus, wel technologie en veel vernuft: de Japanse reus was erin geslaagd het mechanische deel en de spiegel overbodig te maken. Met dat systeem kon de sensor op elk moment licht krijgen, terwijl het beeld op een scherm achteraan de camera zichtbaar was. Eerst lachten de concurrenten met dat initiatief van Panasonic, maar het had zoveel succes dat iedereen stilaan meedeed. En daarom hebben vandaag zowel Canon als Sony, Nikon, Fuji, Olympus en natuurlijk Panasonic mirrorless fototoestellen. Ze maken meestal uitstekende foto's. Maar wat moet je nu kiezen, een reflex- of een hybride fototoestel? Laten we beginnen met het punt van overeenkomst dat deze toestellen van alle andere onderscheidt: zowel met een reflex- als met een hybride fototoestel kan je van lens wisselen. Je kan bijvoorbeeld een telelens gebruiken om een dier in het bos te fotograferen, een groothoeklens voor een landschap of een macrolens voor een bloem of vlinder. Later kan je dan meer en meer lenzen kopen, zonder dat je een nieuwe camera moet aanschaffen. Reden te meer om goed na te denken voor je een fototoestel koopt! Bovendien kan je met een adapterring de lenzen van je reflexcamera op je hybride toestel gebruiken. Er bestaan twee soorten ringen. De passieve ringen beperken zich tot de mechanische bevestiging van de lens op je fototoestel. Met een actieve adapterring kan je - afhankelijk van het model - specifieke functies blijven gebruiken, zoals optische stabilisatie, automatische scherpstelling, EXIF-gegevens... Ga dus vooral na of je camera wel compatibel is voor je er een koopt! Zonder de spiegel en het mechanische gedeelte van een reflextoestel, is een hybride camera lichter en dus gemakkelijker om mee te nemen, ook op reis. Hij is bovendien kleiner, maar dat is niet altijd een voordeel. Want een compacte camera is ook minder gemakkelijk om te hanteren. Sommige hybride fototoestellen hebben geen fysieke knoppen en worden uitsluitend via schermmenu's bediend. Dat geldt vooral voor de goedkopere toestellen zonder spiegel, die bovendien een tragere en minder efficiënte scherpstelling hebben. Maar het kan ook anders: de Sony Alpha 6600 heeft de snelste autofocus op de markt: 0,02 seconden. Een indrukwekkende prestatie voor een hybride fototoestel, dat wel zo'n slordige 2.000 euro kost! Terug naar de scherpstelling, maar deze keer voor video. Hier zijn de resultaten van de mirrorless modellen meestal beter. Dat geldt ook voor de salvosnelheid: de reflexcamera's doen het daar minder goed, behalve in de hoogste prijsklasse. Een laatste punt? Een hybride camera toont het beeld op een scherm of op een elektronische zoeker. Zo'n scherm verbruikt meer energie, zodat de autonomie van je toestel kleiner is. Maar een reservebatterij kan ook dat probleem wel oplossen. Voor beginnende fotografen is een hybride fototoestel een aanrader - met uitzondering van de allergoedkoopste modellen. De aanschaf van een camera met verwisselbare lenzen is dan weer een investering op lange termijn, soms voor heel wat jaren. Het zou jammer zijn om aan die misschien heel lange reis te beginnen met een povere bagage.