Stoeien met de kleinkinderen op het strand of aan het zwembad. Met de mountainbike het bos in. Allemaal momenten om op foto te vereeuwigen. Een droom, die door een druppel water in een nachtmerrie kan veranderen.

Elektronica gaat overal met ons mee. In de auto, naar school, naar het werk, zelfs bij de tandarts. En natuurlijk ook op vakantie. Maar die toestellen - smartphone, gameconsole, hoofdtelefoon, fototoestel, geconnecteerd horloge en noem maar op - zijn niet onverwoestbaar. Daar waar sommige bestand zijn tegen een langdurig bad, overleven andere zelfs de blootstelling aan regen of stof niet.

Om te weten wat veilig is en wat niet, moet je naar de IP-norm (Ingress Protection) kijken. Die geeft de beschermingsklasse van je toestel aan en werd in 1989 vastgelegd door de International Electrotechnical Commission (iec.ch/ip-ratings). Die kent elektronica een score toe in functie van de mate waarin stof of water kan binnendringen. De score wordt uitgedrukt met de letters IP, gevolgd door twee cijfers. Bijvoorbeeld IP67. Maar wat betekenen die cijfers? Het eerste getal - van 0 tot 6 - komt om het eenvoudig te houden overeen met de weerstand van je toestel tegen grote tot heel kleine vaste lichamen. Het drukt de omvang uit van het steentje tot stofje dat je telefoon kan binnendringen. Nul komt overeen met geen enkele bescherming. Zes betekent dat geen enkel stofje naar binnen kan. Daar tussenin beschermt 1 tegen vaste lichamen groter dan 5 mm, 4 tegen 1 mm enzovoort. Voor de consument is 6 natuurlijk de enige aanvaardbare score. Het wordt wat ingewikkelder met het tweede cijfer van de IP-code, dat de waterbestendigheid van het toestel aangeeft. Hier gaat de schaal van 0 tot 9, waarbij 0 overeen komt met geen enkele bescherming. Terwijl 9 garandeert dat je telefoon bestand is tegen water onder hoge druk, op hoge temperatuur, en op korte afstand. Ik hoor je al denken: kinderspel, dan koop ik toch gewoon een smartphone met code IP69. Maar zo eenvoudig is het jammer genoeg niet. Want een telefoon die bestand is tegen water onder hoge druk, is dat niet noodzakelijk tegen onderdompeling. Een smartphone met een label IP69 die in het zwembad valt, kan je dus waarschijnlijk afschrijven. Wat dat betreft, ben je beter af met een 7 (IP67), die tot maximaal 30 minuten een bad op een meter diep verdraagt.Een 8 is nog beter, maar ook minder duidelijk. Die code wijst namelijk op een bescherming bij onderdompeling op meer dan een meter diepte, maar in de omstandigheden die de fabrikant specificeert. Kortom: twee toestellen kunnen allebei het IP68-label hebben maar toch niet even waterbestendig zijn. Het ene zal misschien een bad van een uur op een diepte van twee of drie meter overleven, het andere (waarschijnlijk) niet. Je mag aannemen dat de telefoon van een normale consument meer gevaar loopt om in water te vallen (plas, lavabo, zwembad) dan om aan een hogedrukreiniger te worden blootgesteld. En dus zou je kunnen denken dat code IP68 aan de meeste verwachtingen voldoet. Maar dat geldt niet voor alle toestellen. En niet altijd. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen leidingwater, (chloorhoudend) zwembadwater en zeewater. Het zout in het zeewater kan een elektrolytische reactie veroorzaken die de USB-aansluiting (of de Lightning-aansluiting van een iPhone) onbruikbaar maakt. Bovendien duurt de bescherming tegen externe invloeden niet eeuwig. Hoewel de nieuwste iPhones allemaal een IP67- of IP68-code hebben, waarschuwt Apple: 'De weerstand tegen water, spatten en stof is niet blijvend en kan na verloop van tijd en bij een normaal gebruik afnemen. Door vloeistoffen veroorzaakte schade wordt niet gedekt door de garantie'. Samsung geeft dan weer te kennen dat zijn garantie niet geldt voor 'schade als gevolg van een val, schok of andere externe oorzaak, met inbegrip van beschadiging door stof of vocht'. Met andere woorden: zelfs als de fabrikant van je toestel met beschermingscodes schermt, hou je je telefoon beter uit de buurt van zand en zeker van water. Kan je dan nooit met je smartphone te water gaan om leuke kiekjes te maken van de (klein)kinderen die in het zwembad stoeien? Toch wel, met sommige modellen kan het. Maar liever niet te lang en te diep. En zit er chloor of zout in het water, dan moet je je telefoon na het zwemmen snel met zuiver water afspoelen en daarna zorgvuldig drogen. Als alternatief kan je uiteraard nog altijd een 100% waterdicht hoesje voor je smartphone kopen.