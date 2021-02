Vroeger had je enkel 3D-geluid in de bioscoop, maar met de nieuwste audiotechnologie van Dolby Laboratories haal je die ongelooflijk realistische geluidservaring nu ook in huis.

Wat wil je vanavond zien? Het enorme aanbod van de streamingplatformen doet je bijna vergeten dat je vroeger vaak klaagde: er is weer niets op de tv! Vandaag kan je - als je bereid bent abonnementsgeld te betalen - eindeloos veel documentaires, films en series kijken. Met een beeldkwaliteit die in de tijd van de kijkkasten met beeldbuis compleet ondenkbaar was. 8K staat dan wel nog niet echt op punt, maar met programma's in Full HD of, beter nog, Ultra HD 4K, breng je je televisie echt de woonkamer binnen. Althans, op het vlak van het beeld, want het geluid is wat achtergebleven. Het is onbegonnen werk om de geluidseffecten die je in de bioscoop ervaart, thuis te reproduceren. Correctie: het was onbegonnen werk. Want nu is er Dolby Atmos. Stereo, dat was simpel: een kanaal links en een kanaal rechts. Tot de eerste home theaters hun intrede deden met Dolby Surround en Dolby Pro-Logic. Met het juiste materieel - vaak vijf luidsprekers en een subwoofer - kon je niet alleen een auto van links naar rechts over je scherm horen rijden, je hoorde hem ook dichterbij komen en weer wegrijden. Dolby Atmos gaat weer een stuk verder en vult die horizontale dimensies (links-rechts, voor-achter) aan met een verticale, zodat het geluid nu ook kan stijgen en dalen. En je de druppels van een fikse regenbui uit je plafond hoort vallen. Gelukkig zonder nat te worden! Die verticaliteit is de eenvoudigste manier om het Dolby Atmos-effect te begrijpen. Want in werkelijkheid werkt het systeem nog veel gerichter en kan de geluidstechnicus van een film elk geluid een plaats geven en doen bewegen. Zodat je links van je een leeuwerik hoort zingen op een boomtak, hem daarna rond je voelt vliegen, tot hij rechts van je weer neerstrijkt. Dat buitengewoon realistische drie- dimensionale geluid geeft je het gevoel dat je midden in de actie zit. En dat niet enkel bij films en televisieprogramma's, ook muziek en videogames worden verrijkt met 3D-geluid. Om die ervaring ten volle thuis te beleven, heb je twee dingen nodig: een toestel dat Dolby Atmos-geluid kan weergeven en compatibele inhoud. Laten we beginnen met dat laatste. Inhoud met Dolby Atmos vind je op veel blu-rayschijven en uiteraard op de grote streamingplatformen - Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+... Maar kijk uit, want dit geldt niet voor alle blu-ray's en online videoprogramma's. De recentste producties hebben vaak Dolby Atmos, maar toch check je dit beter elke keer, door op zoek te gaan naar een vermelding of het specifieke logo. Bijna alle televisietoestellen van het midden- en zeker van het topgamma, die de jongste jaren op de markt kwamen, kunnen Dolby Atmos af- spelen, ongeacht het merk. En sommige koptelefoons, geluidsbalken, audio-videoversterkers, computers enz. kunnen dat eveneens. Bioscoopzalen zijn uitgerust met tientallen luidsprekers om dat spectaculaire effect dat we allemaal kennen te produceren. Laten we dus realistisch blijven: zelfs een toptelevisie van de nieuwste generatie zal nooit volstaan om een vergelijkbaar geluid in je woonkamer te creëren. Omdat moderne schermen veel te dun zijn om er genoeg luidsprekers met de vereiste kwaliteit in te verwerken. En, nog belangrijker, omdat het zelfs met de knapste technologie bijzonder ingewikkeld is om geluid achter en boven je te laten klinken en bewegen, uit een toestel dat slechts op enkele meters van je af staat. Hoe los je dat op? Door je installatie uit te breiden met geluidsbalken die, dankzij speciale algoritmen, Dolby Atmos-effecten kunnen voortbrengen. Bijvoorbeeld door bepaalde geluiden naar het plafond te richten, waar ze dan worden weerkaatst. Sommige systemen slagen daar min of meer in. Maar maak je geen illusies. Om het allemaal te horen zoals het moet, zal je de kamer moeten herinrichten. Luid- sprekers opzij, voor en achter zijn het aanbevolen minimum. Kan je er ook nog twee aan het plafond hangen, dan is dat nog (veel) beter. Maar installeer ze niet lukraak: voor het beste effect moet hun opstelling zorgvuldig worden gekozen. En vergeet ook de onmisbare subwoofer niet, die je de trillingen van een explosie laat voelen. Evenmin als de audio-videoversterker, het echte hart van de installatie. Heb je alles in huis? Dan zal je bankrekening een pak lichter zijn... maar je oren zullen niet weten wat ze horen.