Hier zijn onze tips voor leuke kerstcadeaus. En onze beste wensen krijg je er zomaar bij!

Deze platendraaier in blitse kleurtjes speelt niet alleen je oude 33- en 45-toerenplaten af. Hij kan ook muziek - in mono - in blanco vinylschijven graveren. Een beetje alsof je je eigen opnamestudio hebt. Record Factory PO-80, richtprijs 150 euro Deze smartphone heeft heel wat in zijn mars: een royaal opslaggeheugen (256 Gb), een groot Full HD AMOLED-scherm van 6,7 inch, 120 Hz video met bokeh-effecten en vertraagd afspelen tot 960 beelden per seconde. De kers op de taart: dankzij een krachtige snellader is de batterij na amper vijf minuten goed voor 5,5 uur autonomie! Oppo Reno8 Pro, richtprijs 750 euro Bestrijkt je wifi-router niet heel je woning? Deze krachtige versterker neemt zijn signaal over en breidt dus de dekking uit. Hij heeft bovendien twee Ethernetpoorten voor de aansluiting van een televisie, een spelconsole enz. Devolo Repeater 5400, richtprijs 150 euro De twee draadloze camera's van deze kit werken zowel buiten als binnen. Belangrijkste kenmerken: batterijen van 13.00 mAh die tot een jaar lang stroom leveren voor je ze weer moet opladen, een sensor van 8 MP voor de beeldregistratie in 4K HDR met 12 x zoom, een ingebouwde projector en sirene,... Arlo Ultra 2 XL, richtprijs 740 euroHeel wat klanten van Lidl kijken ongeduldig uit naar de nieuwe versie van de populaire geconnecteerde keukenrobot. Het toestel heeft een centrale handgreep, een sterkere motor en een 8 inch scherm. En hij kan via wifi een massa recepten downloaden. Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, richtprijs 550 euroDeze lichtslinger voor buiten (of binnen) zet je tuin of je terras in het zonnetje. Kies afhankelijk van het moment of de gelegenheid voor warm wit licht of voor een dynamische verlichting waarin de 12 ledlampen willekeurig en in verschillende kleuren gaan branden. WiZ String Light, richtprijs 120 euro Jawel, het is winter, maar dat blijft niet duren! Binnenkort is het weer zomer en krijgen we waarschijnlijk weer hittegolven. Laat je gazon niet verschroeien zoals in juli/augustus! De tweede module van deze geconnecteerde kraan past in een stopcontact en heeft ingebouwde wifi, zodat je via je smartphone het sproeien kan programmeren of rechtstreeks controleren. Konyks Hydro, richtprijs 100 euro Het nieuwe geconnecteerde horloge van de Amerikaanse specialist, met een batterij die tot zes dagen meegaat, heeft een heleboel functies voor de gezondheid en het sporten. Het analyseert je slaap, vertelt je hoe je die kan verbeteren, spoort een onregelmatig hartritme op, houdt de menstruele gezondheid in de gaten enz. Fitbit Sense 2, richtprijs 300 euro Esthetisch is deze draadloze koptelefoon discreter dan zijn voorganger, maar dat is niet zijn enige troef. Hij kan tegen een stootje, zit comfortabel en zorgt voor een schitterende geluidskwaliteit met actieve noise canceling. En zijn batterij gaat verbazend lang mee: tot wel 60 uur. Sennheiser Momentum 4 Wireless, richtprijs 350 euro Wanneer hij klaar is met zijn werk, keert de robotstofzuiger automatisch terug naar zijn basisstation en maakt hij de stofbak leeg in een hermetisch gesloten zak... die je maar om de twee maanden moet vervangen. Hij stofzuigt niet alleen vloeren en tapijten, maar kan ook tegelvloeren en andere geschikte vloerbedekkingen dweilen. Eufy RoboVac LR 30 Hybrid+, richtprijs 550 euro