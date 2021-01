De Antwerpse start-up Nobi heeft een lamp ontwikkeld die alleenstaande ouderen helpt bij een val. Met artificiële intelligentie detecteert het apparaat wanneer de persoon valt, contacteert familie of de hulpdiensten en kan de deur openen voor hen.

Met het toestel wil het Antwerpse bedrijf een oplossing bieden voor een wereldwijd probleem. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie valt één op drie 65-plussers minstens één keer per jaar, waarbij 66 procent zich ook ernstig verwondt.

"Nobi's missie is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en gelukkig thuis te laten wonen. Een wens van heel wat 65-plussers", zegt mede-oprichter Roeland Pelgrims. Nobi waakt over onze ouderen en zorgt zelfs voor communicatie tussen de bewoner en familie of zorgverleners. Dit geeft echt gemoedsrust."

Het toestel zet door slimme verlichting in op valpreventie. Als een bewoner toch valt, merkt de lamp dat op, vraagt of alles in orde is en belt naasten op in geval van nood. Indien nodig worden de hulpdiensten gecontacteerd, die Nobi ook kan binnenlaten.

Daarnaast kan de lamp ook luchtkwaliteit monitoren, brand of inbraak detecteren en zelfs foto's delen of bellen.

