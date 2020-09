Zoek je een oplossing om grote hoeveelheden gegevens te bewaren en gemakkelijk overal mee naartoe te nemen? Met een externe harde schijf is dat kinderspel. Maar welk type kies je best?

Jasper, een student, heeft geen ruimte meer op zijn computer en wil meer opslag voor dagelijks gebruik. Nathalie, fotografe van beroep, wil haar duizenden foto- en videobestanden in hoge resolutie meenemen wanneer ze bij klanten op bezoek gaat. Luc, onlangs gepensioneerd, zoekt een oplossing om een back-up van al zijn persoonlijke bestanden te maken. Drie verschillende situaties, maar allemaal draaien ze om dezelfde behoefte: een externe harde schijf. Op dat toestel, dat je op de computer aansluit, kan je zowat alles bewaren: bestanden van het werk, privédocumenten, essentiële informatie, muziek, familiesouvenirs... als het maar digitaal is. Je kan al voor 50 euro een externe harde schijf op de kop tikken. Maar je vindt er ook van meer dan 1.000 euro. Voor een leek verschillen harde schijven van elkaar door hun opslagcapaciteit (250 GB, 8 TB,...) en door hun min of meer elegante vormgeving. Dat zijn echter slechts enkele aspecten om rekening mee te houden. Eigenlijk moet je, om de juiste keuze te kunnen maken, eerst nagaan waarvoor je de harde schijf voornamelijk wil gebruiken. In het voorbeeld van Nathalie, zijn de belangrijkste criteria de omvang en het gewicht. Maar let op, klein is niet noodzakelijk hetzelfde als licht, dat verschilt van geval tot geval. Nathalie koopt dus best een model van 2,5 inch, dat enkel maar een kabeltje nodig heeft om verbinding te maken met de computer: het kabeltje dient zowel voor de gegevensoverdracht als voor de stroomvoorziening van de schijf. Maar in het geval van Jasper spelen de omvang en het gewicht geen rol. Hij kan dus zonder problemen een schijf met een externe voeding kiezen - een model dat Nathalies tas onnodig zwaar zou maken. En er spelen nog andere factoren mee. Opgelet, nu wordt het technisch! Gegevens op een harde schijf opslaan en raadplegen, kan snel of nog sneller gaan. Dat hangt af van de draaisnelheid van de schijf en van de gebruikte interface. Als je de technische fiches raadpleegt, zal je merken dat de magnetische schijf van sommige modellen tegen 5.400 toeren per minuut draait, terwijl die van andere tot 7.200 t/m halen. De tweede zijn sneller, maar maken vaak meer lawaai terwijl ze werken en lopen vlugger warm. Je bent gewaarschuwd! En dan is er de interface nog. Als je computer het met een wat oudere USB 2.0-poort moet stellen, zal een harde schijf met een USB 3.0-poort geen enkele snelheidswinst opleveren. Omgekeerd is voor een pc of Mac met een USB 3.0-poort een harde schijf met dezelfde interface de evidente beste keuze: de transfers zullen 10 keer sneller gaan! Nog beter: als je computer een Thunderbolt-poort heeft (voorlopig de snelste technologie en vrijwel uitsluitend op computers van het topgamma te vinden), kan je met een compatibele harde schijf je gegevens razendsnel overzetten: 1 GB per seconde. Sommige externe schijven hebben een Ethernet-poort. Onmisbaar is die niet, maar ze heeft wel het voordeel dat je ze kan gebruiken om de gegevens op de schijf op je thuisnetwerk te delen. Heel het gezin kan er dus documenten op bewaren en die raadplegen. Handig! Anderzijds moet je weten dat een harde schijf onbruikbaar kan worden wanneer je ze laat vallen, en je dus al je gegevens zomaar opeens kwijt kan zijn. Als je onhandig of gewoon vooruitziend bent, kies je dus een schokbestendige schijf (in het Engels: rugged). Dat zijn niet de elegantste modellen, maar hun bescherming, vaak van rubber, kan misschien veel frustraties of tranen voorkomen. Harde schijven zijn kwetsbaar, omdat ze bewegende onderdelen bevatten. SSD's (Solid State Drive) doen dat niet. Ze werken zonder mechanische componenten maar met een flashgeheugen (zoals een USB-stick) en zijn dus in theorie robuuster. Ze zijn bovendien kleiner, geruisloos en erg snel. Niets dan voordelen! Toch is er ook een nadeel: de prijs. SSD's zijn duurder en hebben nog altijd een minder hoge capaciteit dan harde schijven. Maar ze zijn ongetwijfeld de opslagoplossing van de toekomst. Herken je je in Jasper, Nathalie of Luc? Dan zijn dit de oplossingen die we aanbevelen. Maar het zijn natuurlijk lang niet de enige.