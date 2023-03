Vlamingen spendeerden in 2022 dagelijks gemiddeld 185 minuten, ofwel 3 uur en 5 minuten, tijd op hun smartphone. Dat blijkt uit de Digimeter van onderzoekscentrum imec. Het grootste deel van die schermtijd gaat naar sociale media.

De Digimeter peilt jaarlijks naar de digitale gewoontes van de Vlaming. Aan de hand van enquêtes, ingevuld door 2.300 meerderjarige Vlamingen, is gekeken welke toestellen de mensen in huis hebben, hoe goed ze ermee kunnen werken en hoe positief of negatief ze er tegenover staan. Ook gegevens uit de app MobileDNA, dat het gebruik van smartphones gedetailleerd monitort, zijn meegenomen. Het is de vijftiende keer dat het onderzoek is uitgevoerd.

In vergelijking met 2021 spendeerde de Vlaming vorig jaar 3 minuten minder tijd op zijn telefoon. Voor de coronacrisis, in 2019, brachten mensen gemiddeld 2 uur en 28 minuten per dag door op zijn of haar smartphone.

Meer online diensten

Het 'netto-corona'-effect komt dus neer op 35 minuten extra schermtijd per dag. "We kregen tijdens corona enerzijds intensievere sociale media-gewoontes in de vingers", verklaart professor nieuwe communicatietechnologieën Lieven De Marez (UGent/imec). "Anderzijds maakten we voor heel wat diensten, zoals shoppen, bankieren en werken, de overstap naar online diensten. En elk online platform heeft zijn app: per Vlaming hebben we gemiddeld 20 extra apps op de telefoon sinds corona."

Eenenzeventig minuten, ofwel 38 procent van de totale schermtijd, gingen in 2022 naar sociale media en chatapps. Andere veel gebruikte apps zijn de webbrowser, video-apps, games en navigatie-apps.

Verslaafd aan smartphone

Tegelijk neemt de bezorgdheid over het gebruik van smartphones toe bij de Vlamingen: vier op de tien ondervraagden noemen zich 'smartphone-afhankelijk'. Bij de vorige bevraging lag dat percentage nog op 33 procent. Zevenentwintig procent (+5 procentpunt) noemt zichzelf zelfs verslaafd.

Bijna negen op de tien ondervraagden (88 procent) leggen zichzelf daarom minstens één regel op die het gebruik binnen de perken moet houden: ze zetten bijvoorbeeld notificaties van bepaalde apps uit. Slechts 28 procent heeft het gevoel dat die regeltjes ook effectief helpen.

De Digimeter peilt jaarlijks naar de digitale gewoontes van de Vlaming. Aan de hand van enquêtes, ingevuld door 2.300 meerderjarige Vlamingen, is gekeken welke toestellen de mensen in huis hebben, hoe goed ze ermee kunnen werken en hoe positief of negatief ze er tegenover staan. Ook gegevens uit de app MobileDNA, dat het gebruik van smartphones gedetailleerd monitort, zijn meegenomen. Het is de vijftiende keer dat het onderzoek is uitgevoerd.In vergelijking met 2021 spendeerde de Vlaming vorig jaar 3 minuten minder tijd op zijn telefoon. Voor de coronacrisis, in 2019, brachten mensen gemiddeld 2 uur en 28 minuten per dag door op zijn of haar smartphone.Het 'netto-corona'-effect komt dus neer op 35 minuten extra schermtijd per dag. "We kregen tijdens corona enerzijds intensievere sociale media-gewoontes in de vingers", verklaart professor nieuwe communicatietechnologieën Lieven De Marez (UGent/imec). "Anderzijds maakten we voor heel wat diensten, zoals shoppen, bankieren en werken, de overstap naar online diensten. En elk online platform heeft zijn app: per Vlaming hebben we gemiddeld 20 extra apps op de telefoon sinds corona."Eenenzeventig minuten, ofwel 38 procent van de totale schermtijd, gingen in 2022 naar sociale media en chatapps. Andere veel gebruikte apps zijn de webbrowser, video-apps, games en navigatie-apps.Tegelijk neemt de bezorgdheid over het gebruik van smartphones toe bij de Vlamingen: vier op de tien ondervraagden noemen zich 'smartphone-afhankelijk'. Bij de vorige bevraging lag dat percentage nog op 33 procent. Zevenentwintig procent (+5 procentpunt) noemt zichzelf zelfs verslaafd.Bijna negen op de tien ondervraagden (88 procent) leggen zichzelf daarom minstens één regel op die het gebruik binnen de perken moet houden: ze zetten bijvoorbeeld notificaties van bepaalde apps uit. Slechts 28 procent heeft het gevoel dat die regeltjes ook effectief helpen.