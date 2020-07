De Payconiq by Bancontact-app maakt contactloos betalen zó veel makkelijker. Zowel in een fysieke winkel en online, als onder vrienden. De app werd nu uitgebreid met de mogelijkheid om klantenkaarten op te slaan, het saldo van Monizze-cheques te bekijken en te betalen met vingerafdruk of gezichtsherkenning.

U rekent af in een winkel en aan de winkelbediende vraagt: "Hebt u uw klantenkaart bij?". Uw antwoord: "Misschien, maar ik kan ze niet vinden" of "Ik ben die thuis vergeten". Komt het u bekend voor? Gedaan met de zoekstress, als u al uw klantenkaarten bewaart in de Payconiq by Bancontact-app. Via de knop 'Winkels' kunnen gebruikers makkelijk en snel al hun klantenkaarten toevoegen door de bar- of QR-code van hun klantenkaart te scannen of de code manueel toe te voegen. Daarna hebben gebruikers alleen nog de Payconiq by Bancontact-app nodig om hun klantenkaart te tonen en af te rekenen - twee vliegen in één app dus.

Monizze-cheques: snel even het saldo checken

Vele werknemers in België krijgen maaltijd-, eco-, cadeau-, of sport & cultuur-cheques als extralegaal voordeel. Maar dan wil je afrekenen en stelt zich de vraag "hoeveel geld staat er nog op mijn account?" Ook dat kunnen klanten van Monizze nu via de Payconiq by Bancontact-app in een oogopslag zien.

Gebruikers die een Monizze-account hebben, kunnen dit toevoegen via 'Diensten' in de Payconiq by Bancontact-app. Eens het account is toegevoegd, is het mogelijk om het saldo van de verschillende cheques te raadplegen, onderverdeeld per type cheque (maaltijd-, eco- cadeau cheques en Activ' indien van toepassing).

Het is nog niet mogelijk om via de Payconiq by Bancontact-app met de cheques te betalen.

Betalen met vingerafdruk of gezicht

Gebruikers die een toestel hebben dat een vingerafdruk kan lezen of gezichtsherkenning heeft, kunnen dit vanaf nu ook activeren in de Payconiq by Bancontact-app. Een pincode ingeven op momenten waarop de app dat voorheen vroeg, is dus voor hen niet meer nodig. Gewoon even gezicht scannen of vingerafdruk lezen en de rekening is veilig betaald.

De functie inschakelen kan via 'Instellingen' in de Payconiq by Bancontact-app zelf. Daarna betaal je enkel met je vingerafdruk of glimlach - letterlijk.

De drie functionaliteiten zijn nu beschikbaar op iOS-toestellen én zullen binnenkort ook geleidelijk aan beschikbaar zijn op Android-toestellen.

