Na meer dan vijftig jaar luisterplezier maakt FM beetje bij beetje plaats voor een nieuw en digitaal formaat: DAB+

De televisietechnologie evolueert constant. De voorbije 30 jaar volgde de ene verandering na de andere, van de kathodebuis naar het vlakke scherm, van formaat 4:3 naar 16:9, van standaarddefinitie naar HD en het huidige UHD (4K). Met de radio is dat anders, die is nauwelijks veranderd. Al sinds de jaren '60 luisteren we thuis, in de auto of onderweg naar FM en (bijna) niets anders. FM heeft dan ook tal van voordelen: een goede geluidskwaliteit, eventueel in stereo, en toestellen voor elk budget. Toen FM naar België kwam, noemden sommige mensen dat een revolutie en spraken ze van radio in kleur. In werkelijkheid was die revolutie het eindpunt van een erg lange bevalling, want FM dateert al van 1933. Vandaag is het nog altijd de meest gebruikte uitzendtechniek ter wereld. Maar zelfs in een zo stabiele sector als de radio is niets eeuwig. En dus krijgt de eerbiedwaardige oude dame van 86 jaar concurrentie van een nieuwe technologie. Haar naam? DAB+.

