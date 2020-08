Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele waarschuwt voor een nieuw phishing-bericht. Het bericht, zogezegd verspreid door de Vlaamse Belastingdienst, belooft een compensatie voor financiële verliezen tijdens de coronacrisis, maar het gaat om oplichting.

"Het is ditmaal een SMS- of e-mailbericht waarbij burgers naar een valse website worden gelokt", meldt Diependaele. "Het valse bericht belooft dat de ontvanger een 'teruggave' krijgt ter compensatie van financiële verliezen tijdens de coronacrisis."

Ontvangers wordt gevraagd naar een valse website te surfen "ter verificatie" van hun gegevens, zodat zogezegd de hoogte van de teruggave berekend kan worden. Diependaele vraagt om nooit op de links in deze berichten te klikken. Het gaat om een vorm van oplichting.

"Criminelen en fraudeurs maken misbruik van deze coronapandemie om de Vlamingen op te lichten met phishing-berichten. Ik roep dan ook iedereen op om waakzaam te zijn en niet te reageren op deze berichten. De officiële communicatie tussen de overheid en haar burgers verloopt niet via sms", besluit de minister.

"Het is ditmaal een SMS- of e-mailbericht waarbij burgers naar een valse website worden gelokt", meldt Diependaele. "Het valse bericht belooft dat de ontvanger een 'teruggave' krijgt ter compensatie van financiële verliezen tijdens de coronacrisis." Ontvangers wordt gevraagd naar een valse website te surfen "ter verificatie" van hun gegevens, zodat zogezegd de hoogte van de teruggave berekend kan worden. Diependaele vraagt om nooit op de links in deze berichten te klikken. Het gaat om een vorm van oplichting. "Criminelen en fraudeurs maken misbruik van deze coronapandemie om de Vlamingen op te lichten met phishing-berichten. Ik roep dan ook iedereen op om waakzaam te zijn en niet te reageren op deze berichten. De officiële communicatie tussen de overheid en haar burgers verloopt niet via sms", besluit de minister.