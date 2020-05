Sinds de start van de coronamaatregelen heeft liefst 3 op de 4 Belgen videogesprekken met familie, vrienden of kennissen gevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 1.500 Belgen in opdracht van Telenet. Vooral grootouders en kleinkinderen, en ouders met kinderen die niet langer thuis wonen (61%), belden tijdens de lockdown met elkaar over video.

Ook al kunnen we elkaar sinds de coronamaatregelen van kracht zijn niet of beperkt fysiek zien, toch zochten we de afgelopen weken massaal naar digitale oplossingen om contact te houden. De coronacrisis heeft voor de grote doorbraak van het videogesprek gezorgd: liefst 75% van de Belgische bevolking belde met familie, vrienden of kennissen via video.

Bijna een op de twee (44%) leerde sinds midden maart deze apps en internettoepassingen voor het eerst kennen en gebruiken. Onder andere Zoom en Teams waren dé ontdekkingen van deze crisis. Zo gaf 20% aan voor het eerst Zoom te gebruiken en 13% maakte sinds de lockdown kennis met Teams. Hoe jonger, hoe vaker de respondenten aangeven nieuwe toepassingen te gebruiken (56% bij 18-34-jarigen), maar ook in de hogere leeftijdscategorieën liggen de cijfers relatief hoog: 38% bij 50-64-jarigen en 34% bij 65-79-jarigen.

Videobabbel met kinderen en kleinkinderen

Vooral ouders met kinderen die niet meer thuis wonen, belden hoofdzakelijk via video (61%). Ook grootouders met kleinkinderen zeggen vooral videogesprekken te gebruiken om met elkaar te communiceren en elkaar te zien (61%). Van zodra er geen (kleine) kinderen meer in het spel zijn, laten we het beeld achterwege. Volwassen respondenten gaven aan hun grootouders vooral te bereiken via een gewoon telefoongesprek (47%).

Om andere familieleden of kennissen te bereiken, gebruikte 56% eerder berichten zoals sms of sociale media. Voor goede vrienden was dat voor 64% het geval. Toch wint de beeldbellen ook daar aan terrein met 44% voor familieleden of kennissen en 47% voor goede vrienden. Al zijn er ook Belgen die helemaal geen fan zijn van videogesprekken. Van de 25% die geen videocalls deed, zegt 47% hier geen nood aan te hebben. 33% zegt het niet graag te doen en 16% vindt het gewoon heel vreemd om op die manier te communiceren met familie en vrienden.

Bourgondiërs

Ook al moeten we de cafés en restaurants al een tijd missen, toch blijft de Belg een echte Bourgondiër. Zo maakte bijna tien keer meer mensen (18%) voor het eerst kennis met e-peritieven, oftewel: via video met vrienden bellen terwijl er een glas wordt gedronken of een hapje wordt gegeten. Voor de coronacrisis deed slechts 2% van de Belgen aan dit soort virtuele aperitief.

Meer dan een op de vijf (24%) kon dankzij het internet zijn hobby's ook blijven uitoefenen tijdens de lockdown. Zo volgde 10% online vergaderingen voor verenigingen waarin ze actief zijn, terwijl 4% dat voordien al deed. Enkele mogelijke nieuwkomers sinds de coronacrisis: 5% geeft aan online te fitnessen en 4% volgde online repetities of les voor muziek, dans of toneel. Het is voorlopig nog afwachten of dit blijvers zullen zijn.

Vaker online

Gezien ons sociale leven ingeperkt werd door de coronamaatregelen, geeft 64% van de respondenten, zoals te verwachten, aan meer tijd online te spenderen. Gemiddeld gaat het om 5 uur per dag. 18- tot 34-jarigen spendeerden met 7 uur het meeste tijd online. 13% schafte zelfs extra schermen of datadiensten aan.

Isabelle Geeraerts, woordvoerster Telenet: "Dit onderzoek kwantificeert enkele trends die we de laatste weken zagen opduiken. Het maakt ook duidelijk dat we heel snel en massaal de omschakeling naar online contact met elkaar hebben gezocht en gevonden. De helft (51%) van de respondenten zegt door de coronacrisis meer dan ooit te beseffen hoe belangrijk internet in hun leven is. Toch willen we uiteraard ook graag weer naar buiten en elkaar in het echt zien, want 45% wil na afloop van de maatregelen proberen om veel minder tijd door te brengen op schermen. Internet en de bijhorende toepassingen mogen ons dan wel geholpen hebben om de lockdown door te komen, we willen ook graag weer een evenwicht vinden tussen onze tijd online en offline."

