Het Brussels gewest heeft maandag 10 augustus via de website www.coronavirus.brussels een interactieve kaart gelanceerd waarop alle testcentra voor COVID-19 worden weergegeven. Binnen de beschikbare testcentra wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen personen met symptomen van COVID-19 en asymptomatische personen die onder meer terugkeren van of willen vertrekken op vakantie. Testen zonder doktersvoorschrift is ook mogelijk.

De interactieve kaart toont alle testcentra op het Brussels grondgebied en beschrijft tegelijkertijd de voorwaarden die vasthangen aan het uitvoeren van een test. In vele gevallen is het maken van een afspraak bijvoorbeeld verplicht. Zowel de centra die verbonden zijn aan ziekenhuizen, als de privélaboratoria worden weergegeven op de kaart. De indeling gebeurt volgens het profiel van de persoon die getest moet worden.

De personen die symptomen vertonen zoals hoesten, koorts, kortademigheid of smaak- en geurverlies, kunnen terecht in 23 testcentra. Deze symptomatische personen moeten een doktersvoorschrift hebben. Asymptomatische personen die terugkeren uit een vakantiegebied dat rood is ingekleurd of die door de contactopspoorders werden gecontacteerd omdat ze mogelijk in aanraking kwamen met een besmet persoon, kunnen terecht in 20 testcentra. De reizigers melden zich aan met hun gekregen sms en de hoogrisicocontacten met hun PCR-code.

Ten slotte zijn er nog twee centra voor niet-terugbetaalde privétesten waar ook geen doktersvoorschrift nodig is. Deze kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld personen die op reis gaan naar een land waar u enkel binnen mag na een negatieve PCR-test. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Belgen die vanaf 17 augustus naar Griekenland afreizen, zo werd maandag bekend.

Meer info coronavirus.brussels

