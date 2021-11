De verwarming weegt meestal het zwaarste door op je energiefactuur, of het nu om gas, stookolie of elektriciteit gaat. Een slimme thermostaat kan je helpen te besparen, maar zoals steeds zijn er voorwaarden.

N u de energieprijzen de pan uit swingen, gaat onze aandacht volop naar oplossingen die ons verbruik kunnen drukken. De slimme thermostaat kan dat. Het principe is hetzelfde als dat van de klassieke thermostaat die de temperatuur in huis regelt en waarvan de eerste al eind 19de eeuw werd ontwikkeld door Honeywell. Al zijn er uiteraard verschillen. Hét verschil zit bij de meeste modellen in het groter gebruiksgemak. Let op de compatibiliteit Programmeerbare thermostaten die de temperatuur instellen naargelang het tijdstip, kennen we al lang. Maar laten we eerlijk zijn, dat programmeren ligt niet altijd voor de hand. Ook al omdat je soms de indruk krijgt dat de handleiding - die meestal onvindbaar is wanneer je ze nodig hebt - is opgesteld door en voor ingenieurs of buitenaardse wezens, maar niet voor normale mensen. Meteen een van de argumenten waarmee Nest, de pionier van de geconnecteerde thermostaat en nu eigendom van Google, uitpakte toen het in 2014 zijn eerste slimme regelaar in ons land lanceerde. De vertegenwoordiger van het Amerikaanse bedrijf legde het toen zo uit: "Het volstaat dat je de Nest Learning Thermostat gedurende een week regelt door de temperatuur te verhogen of te verlagen, zoals met een manuele thermostaat, om hem je voorkeuren aan te leren. Hij maakt dan zijn eigen programmering, die hij in de loop van de tijd verfijnt". En jawel, na een poos weet de thermostaat dat je op weekdagen gewoonlijk om halfelf naar bed gaat, dat je op woensdagavond vroeger thuiskomt en in het weekend pas om halfnegen opstaat. En daar houdt hij rekening mee om de temperatuur te regelen. Als gebruiker kan je natuurlijk altijd van die programmering afwijken. Want een van de grote voordelen van de geconnecteerde thermostaat is dat je hem vanop afstand kan bedienen. Dat kan bij alle merken. Aanraders zijn Google Nest, Honeywell Evohome, Somfy en Tado. Maar ga, voor je in een systeem investeert, altijd na of het compatibel is met je installatie. Met een gas- of stookolieketel zijn er zelden problemen, met een warmtepomp of centrale verwarming op hout ligt dat al moeilijker. Hoe een geconnecteerde thermo- staat werkt, verschilt van model tot model. Maar meestal moet je naast de verwarmingsketel een kastje installeren - of dat door een vakman laten doen. Dat kastje werkt als een soort brug waarmee de thermostaat via wifi met je ketel communiceert. Door deze technologie moet je thermostaat niet langer een vaste plaats in huis krijgen. Verschillende merken bieden dan ook mobiele versies aan, die je bij-voorbeeld van de woonkamer naar de keuken of slaapkamer kan verplaatsen. Leuk, maar de troef is toch vooral dat je de slimme thermostaat met je smartphone kan bedienen. En er is meer. Sommige systemen werken met spraakopdrachten via Google Assistant of Amazon Alexa. Ze kunnen ook uitgerust zijn met geofencing: je thermostaat gebruikt dan de geolokalisatie van je gsm om de verwarming lager te zetten of uit te schakelen wanneer je je op een bepaalde afstand (bijvoorbeeld 500 m) van je huis bevindt. En zorgt ervoor dat het weer warm is wanneer je thuiskomt. Een geconnecteerde thermostaat kan bovendien rekening houden met het plaatselijke weer en zich daaraan aanpassen. Een slimme thermostaat zorgt niet alleen voor meer comfort, hij kan ook de duur en het vermogen van je verwarming aan je reële behoeften aanpassen. En dus je energiefactuur drukken. Met hoeveel? Dat hangt van jezelf af, van hoe goed je woning geïsoleerd is enzovoort, maar volgens voorzichtige analyses kan je 5 tot 15% besparen. Sommige fabrikanten spreken zelfs van 20 of 30%. Daartegenover staat de prijs van de thermostaat - reken op 180 tot 350 euro - en de installatie door een vakman. Afhankelijk van het model en je verbruik kan je je investering in vijf tot tien maanden terugverdienen. Telt je woning veel kamers, dan kan je bovendien nog meer aan comfort winnen en nog meer be- sparen door elke radiator met een geconnecteerde thermostatische kraan uit te rusten. Je kan dan voor elke kamer apart de temperatuur en de programmering regelen - waar- om zou je een kamer verwarmen als ze overdag niet wordt gebruikt? Maar ook dat kost uiteraard weer geld. De prijs van één enkele thermostatische kraan schommelt rond de 80 euro. Een bedrag dat je moet vermenigvuldigen met het aantal radiatoren. Moraal van het verhaal: wil je besparen, dan moet je eerst geld uitgeven.