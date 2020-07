In het buitenland contact houden met het thuisfront. Het kan probleemloos, maar hou wel de factuur in de gaten.

De Europese Unie heeft ongetwijfeld tientallen miljoenen mensen blij gemaakt de dag dat ze de telecomoperatoren verbood gesprekken tussen twee lidstaten nog langer duur door te rekenen via de beruchte roamingkosten. Bel je vandaag vanuit het buitenland naar België, dan betaal je net zoveel als voor een binnenlands gesprek. En daar is het niet bij gebleven: ook surfen op het internet is betaalbaar geworden. Fantastisch, toch? Ja, als je maar voor ogen houdt dat dit enkel geldt voor de lidstaten van de Europese Unie... en voor het Verenigd Koninkrijk. Want brexit of geen brexit, de operatoren passen nog altijd dezelfde voorwaarden toe voor reizigers die het Kanaal oversteken. Althans, voorlopig toch nog. Anderzijds ligt Zwitserland wel midden in de Europese Unie, maar is er geen lid van en is dat nooit geweest. Als je daar je smartphone gebruikt om te bellen, te surfen, te mailen of online te shoppen, dreigt je factuur te ontsporen. Dat risico heb je ook in pakweg de Verenigde Staten, Australië en Japan. Het bedrag van de rekening hangt uiteraard van je operator, je type abonnement, prepaidkaart enz. af. Voorzichtigheid is dus geboden als je van je passage in het buitenland geen kater wil overhouden. Maar er zijn oplossingen. In het buitenland is de free wifi die op vele plaatsen wordt aangeboden altijd welkom. Maar het gevaar ligt op de loer! Zoals al vaker aangehaald op deze pagina's, is die free wifi vaak slecht beveiligd, zodat hackers kunnen binnensluipen. Wanneer je verbinding maakt, bestaat het risico dat ze toegang krijgen tot je persoonsgegevens, je bankrekening enz. Blijf dus op je hoede, hou het kort en vermijd gevoelige verrichtingen, zoals je banksaldo raadplegen. Dit veiligheidsprobleem kan je echter makkelijk omzeilen met handige oplossingen zoals Skyroam Solix X. Dat apparaatje wordt geleverd met een internationale simkaart die in 130 landen geldig is. Het is een draagbare hotspot: een wifinetwerk helemaal voor jou alleen. Je kan verbinding maken met je smartphone, tablet of pc, of zelfs met allemaal tegelijk, want het systeem aanvaardt tot tien simultane connecties. Het toestel zelf kost ongeveer 200 euro, datakosten niet meegerekend. Voor die kosten bestaan verschillende formules. Zo kost een volledige dag (24 uur) onbeperkt dataverkeer je 8 euro. Je kan ook opteren voor een forfait van 1 Gb, die je 30 dagen kan gebruiken zoals je zelf wil. Die formule kost eveneens 8 euro, plus 8 euro voor elke extra Gb. Met de derde formule, voor 80 euro, heb je een maand lang onbeperkt dataverkeer. Voor geen enkele van die opties is een contract vereist, en je kan elke formule op elk moment stopzetten. Het systeem werkt prima en is een aanrader voor iedereen die geregeld of in gezelschap naar het buitenland moet. Wyfibox en MyWebSpot werken volgens min of meer hetzelfde principe, maar daar heb je de keuze om het apparaat te huren of te kopen. Welke formule het interessantst is, hangt af van hoe lang of hoe vaak je naar het buitenland gaat. De andere oplossing bestaat erin dat je een simkaart koopt in het land waar je verblijft. Meestal hoort daar een forfaitair volume aan data, oproepen en sms'jes bij. Het kan een interessante formule zijn, op voorwaarde dat je je smartphone met twee simkaarten tegelijk kan uitrusten - er zijn verschillende dual sim-modellen op de markt. Kan dat niet, dan zal je je simkaart tijdelijk door een buitenlandse moeten vervangen. Wat betekent dat mensen die enkel je Belgische telefoonnummer kennen, je niet kunnen bereiken. Hetzelfde geldt voor een internationale simkaart. Die kost meer dan een plaatselijke kaart, maar heeft het voordeel dat je ze in verschillende landen kan gebruiken, wat uiteindelijk minder duur kan uitvallen dan een nieuwe simkaart voor elk land. Voor je een kaart koopt - lokaal of internationaal - moet je hoe dan ook nagaan hoelang het krediet geldig is - 10 dagen, 30 dagen... - en wat de mogelijkheden zijn. Sommige kaarten bieden enkel dataverkeer, bij andere krijg je 60 of 120 belminuten bij, met nog andere kan je ook sms'en. Verken alvast deze mogelijkheden: explod.com, www.simoptions.com.