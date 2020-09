De Belgische corona-app, vanaf morgen/woensdag algemeen beschikbaar, krijgt goede punten van Test Aankoop. "De app is erg privacy-vriendelijk en makkelijk te gebruiken", zegt de consumentenorganisatie. Ook een privacyjurist ziet "momenteel geen redenen om de app af te raden".

Toen het bedrijf Devside door de overheid werd gekozen om de Belgische tracingapp te ontwikkelen, fronsten sommige technologiekenners de wenkbrauwen. Het bedrijf was onbekend, en sommige klantenreferenties op de website van Devside waren niet helemaal eerlijk.

De ontwikkeling zou echter veel goedkoper uitvallen dan mocht het Duitse concern SAP, dat zich ook kandidaat had gesteld, de opdracht hebben gekregen.

Nu lijken Devside en zijn partners de beloftes na te komen. De app is net op tijd klaar en krijgt nu ook positieve feedback.

De app laat geen steken vallen op vlak van privacy, zegt Test Aankoop. "De app weet niet waar je bent, wie je bent of wie je ontmoet hebt. De enige gegevens die uitgewisseld worden zijn codes die bijna niet te ontcijferen zijn. Het zijn bovendien ook alleen die codes, die dan nog eens frequent veranderen, die op de centrale server worden opgeslagen, geen namen van patiënten of hun contacten", zegt woordvoerder Simon November van Test Aankoop. "De uitwisseling van gegevens tussen de app en de servers is versleuteld en de servers zelf zijn goed bestand tegen eventuele aanvallen door hackers. Op het vlak van privacy kan de app moeilijk beter doen."

Ook privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert van privacy-organisatie Ministry of Privacy erkent dat goed werk is geleverd. "Zowel technisch als juridisch is het een heel goeie privacy-oefening geweest", zegt hij. Dobbelaere-Welvaert wijst ook op de betrokkenheid van professor Bart Preneel (KU Leuven), "iemand die hoog staat aangeschreven op vlak van cryptografie, en die privacy ook heel belangrijk vindt".

Toch ziet de jurist nog een klein aantal zorgpunten. Op het besturingssysteem Android kan de app niet werken zonder dat de locatie van het apparaat wordt vrijgegeven. "Maar dat ligt aan Google", zegt de jurist. Daarnaast wijst hij erop dat de koppeling met overheidsagentschap Sciensano bij het doorgeven van een besmetting, niet volstrekt anoniem is. "Ze kunnen toch de identiteit te weten komen van diegene die de app heeft geïnstalleerd. Maar niemand is verplicht om een besmetting in te geven. Dat blijft je eigen keuze."

De app is vanaf woensdag voor iedereen gratis beschikbaar via iOS of Android. Karine Moykens zal "Coronalart" woensdag ook voorstellen op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum waar ook de epidemiologische cijfers door Sciensano worden voorgesteld. Vanaf donderdag wordt de app onder meer gepromoot met affiches, flyers en op dynamische borden boven de snelweg.

