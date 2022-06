Op Social Media Day (30/06) wordt stilgestaan bij het delen van persoonlijke gegevens online en hoe de Belgen daar mee omgaan. Uit de jaarlijkse Cyberbarometer van AXA Partners komt naar voor dat heel wat Belgen daar eigenlijk weinig tot niet mee bezig zijn en het vaak ook helemaal niet erg vinden dat persoonlijke gegevens zomaar online voor het rapen liggen.

"Het aantal Belgen dat onvoorzichtig omspringt met hun persoonlijke informatie online zit in een stijgende lijn," stelt Guy Serdobbel, CMO bij AXA Partners Benelux vast. "Niettemin is er ook een grote groep die aangeeft het eng te vinden hoeveel informatie er over zichzelf online staat. Dat (kritisch) bewustzijn moeten we aanwakkeren."

Belgen steeds minder bekommerd om persoonlijke gegevens online

Ondanks de groeiende gevaren rond cybersecurity toont de nieuwe Cyberbarometer 2022 dat steeds minder Belgen zich zorgen maken over de aanwezigheid van hun persoonlijke gegevens op het internet. In 2018 gaf 38,5% van de internetgebruikers aan weinig tot niet bezig te zijn met welke gegevens er van hem of haar allemaal online beschikbaar waren. In 2022 is dat gestegen naar bijna de helft (46,8%). Opvallend veel jongeren, tot wel 1 op 5 in 2022, geven te kennen dat ze zelfs helemaal niets geven om wat andere mensen over hen kunnen terugvinden op het internet. Bij 55-plussers is dat gelukkig slechts 6%.

Voorzichtiger op sociale media

Hoewel veel Belgen aangeven het niet erg te vinden dat hun persoonlijke gegevens online staan, geeft toch 1 op 4 jongeren aan het beangstigend te vinden dat zijn persoonlijke gegevens online zomaar voor het rapen liggen. Bij 55-plussers stijgt dit naar meer dan 1 op 3, tot 35,4%.

Deze 'angst' of voorzichtigheid is vooral te zien op sociale media. Meer en meer Facebook- en Instagramgebruikers beperken de toegang tot hun profiel. Voor Facebook geeft in 2022 bijna 1 op 4 (24,2%) van de bevraagden aan dat enkel vrienden of vrienden van vrienden hun profiel kunnen zien. Een stijging met 6,3% in vergelijking met vorig jaar. Wat Instagram betreft, geeft 56,9% aan dat enkel volgers hun profiel kunnen bekijken. Een opvallende stijging met 17,2% in vergelijking met 2019.

Guy Serdobbel: "Persoonlijke gegevens worden online ook op vele andere manieren gedeeld. En daar moeten we ons bewust van zijn."

