Belg heeft maar één paswoord (en het hangt aan zijn computer)

Het onderzoek van AXA Partners* peilde naar het cybergedrag van de Belg. Daaruit bleek dat drie vierde van de Belgen (72,6%) het erg vindt als hun persoonlijke gegevens zomaar online staan. Toch leest het overgrote deel (59%) nooit een toestemmingsverklaring wanneer ze een online account aanmaken. 55-plussers scoren hier met 47,2% wel iets beter, al is dit nog steeds bijna de helft die de toestemmingsverklaring niet leest.

We springen zeer slordig om met wachtwoorden

Eén van de frappantste vaststellingen uit het onderzoek betreft de wachtwoorden: bijna drie vierde van de Belgen (72%) gebruikt hetzelfde wachtwoord voor alle websites. Bij de 55-plussers is dat 64,0%.

Drie op tien Belgen (28,9%) verandert bovendien nooit zijn of haar wachtwoord. Hier scoren de 55-plussers met 36,2% dan weer slechter.

Wachtwoorden onthouden blijkt wel vaker een probleem te geven. Zo geeft één Belg op drie (29%) aan dat hij zijn of haar wachtwoord wel ergens bijhoudt. Bij één op vier (26%) doet dat zelfs op een post-it of briefje aan zijn of haar computer of bureau. En met de leeftijd gaan we duidelijk nog sterker aan ons geheugen twijfelen. Bij de ondervraagde 55-plussers schrijft 49,9% zijn wachtwoorden ergens op, 37,7% in de buurt van zijn computer.

Voorzichtiger op Facebook

Slechts acht procent (55-plussers scoren hier hetzelfde als de gemiddelde bevolking) laat zijn Facebook profiel volledig openbaar. Slechts één op vijf (18%) aanvaardt een Facebook verzoek van iemand die hij of zij niet kent. 55-plussers zijn wat dit betreft een stuk flexibeler. Slechts 62,1% verwijdert het vriendschapsverzoek van een persoon die hij niet kent.

E-mails van banken zaaien twijfel

Het onderzoek toont tevens aan dat we - door de vele potentiële gevaren online - soms niet goed weten wat we moeten doen. Vooral een email van onze bank of van een financiële instelling zorgt al snel voor verwarring en twijfels. Hoewel slechts twee op de tien Belgen (22%) al eens klikte op een link of bijlage met een virus, twijfelen we vaak (65%) aan de echtheid van mails van onze bank of andere organisaties.

*Online onderzoek tussen 4 en 12 april 2018 bij een representatieve groep van 1.000 Belgen.