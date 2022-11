Dilemma: je gaat ergens naartoe, maar je smartphone ligt aan de lader en is pas op tien procent. Vertrek je of wacht je? Als je hier 'ik vertrek' op antwoordt, ben je moediger dan een hoop Belgen. Nieuw onderzoek van OnePlus, toont namelijk aan dat een derde van ons er geen seconde aan denkt om het huis te verlaten als hun smartphone onder de twintig procent is.

Ken je dat gevoel? De batterij van je smartphone is leeg en het lijkt wel alsof je leven even stilstaat - geen berichten, geen navigatie, geen mogelijkheid om een schattige hond achter een winkelraam vast te leggen voor op je Instagram? Dan ben je niet alleen. Battery Anxiety of batterijangst is een bekend fenomeen dat voor stress en zelfs paniek kan zorgen. Als de smartphone uitvalt terwijl ze niet thuis zijn, gaat 34% van de Belgen gericht op zoek naar een oplaadplek. 16% is op zo'n moment zelfs in staat om een nieuwe oplader te kopen.

De batterij voorop

Dit beeld bevestigt dat de smartphone een essentiële extensie van ons lichaam is geworden. Bijna driekwart van de mensen (73%) kijkt daarom eerst naar de batterij-autonomie als ze een nieuwe telefoon kopen. Dit steekt ver uit boven de camerakwaliteit (50%) en het geheugen (53%). En 32% zegt dat het snel leeglopen van de batterij hen het meest stoort aan hun huidige toestel.

Waar ligt de grens?

Dat smartphones steeds belangrijker en veelzijdiger worden, maakt het leven makkelijker, maar waar ligt de grens? Twee op de tien Belgen spendeert inmiddels elke dag 4 uur of meer op de smartphone, 19% gaat liever niet op vakantie zonder smartphone en 46% gebruikt de telefoon voor een breed scala aan activiteiten als betalingen en afspraken inplannen. 82% is hierdoor van mening dat we er te afhankelijk van zijn, en 47% vindt dit zelfs oprecht jammer.

Een nieuw dilemma illustreert hoe diep de connectie met onze smartphone wel niet is: als we de keuze moeten maken tussen een leven zonder auto of zonder smartphone, zegt 19% de auto vaarwel.

Naarmate gebruikers dichter naar hun smartphone toegroeien, zal het verfijnen van de batterij en het verlengen van de levensduur steeds belangrijker worden. Het belang dat wij (en fabrikanten) aan de batterijprestaties hechten, stijgt mee met de functies die we op onze smartphones installeren. Die worden er niet minder op: voor steeds meer dagelijkse activiteiten is onze telefoon gewoonweg onmisbaar. Deze realiteit zorgt ervoor dat 64% van ons nooit het huis verlaat zonder smartphone. 31% doet daarom standaard een dubbelcheck om te kijken of ze hem wel zeker bijhebben voordat ze de deur uitgaan. Vroeger checkte je alleen je ene jaszak voor je sleutels, nu ook standaard de andere voor je smartphone.

Sterker nog: het gemiddelde batterijpercentage waarop mensen zich comfortabel genoeg voelen om op pad te gaan, ligt op 57 procent. Alles daaronder, en we beginnen al mentaal te zweten als we de voordeur nog maar achter ons dichttrekken.

