We moeten kost wat kost onze gegevens tegen hackers beschermen. De beste bondgenoot in deze strijd is een wachtwoordenbeheerder.

Hoeveel tijd heeft een hacker nodig om het wachtwoord van een willekeurig account te kraken? Antwoord: in 70% van de gevallen waarschijnlijk nog geen seconde. Dat komt omdat de meeste mensen wachtwoorden kiezen die ze gemakkelijk kunnen onthouden. De wereldwijde favoriet? 123456. In 2020 zijn niet minder dan 25 miljoen accounts met dat fameuze wachtwoord gekraakt.

...

Hoeveel tijd heeft een hacker nodig om het wachtwoord van een willekeurig account te kraken? Antwoord: in 70% van de gevallen waarschijnlijk nog geen seconde. Dat komt omdat de meeste mensen wachtwoorden kiezen die ze gemakkelijk kunnen onthouden. De wereldwijde favoriet? 123456. In 2020 zijn niet minder dan 25 miljoen accounts met dat fameuze wachtwoord gekraakt. Weet bovendien dat het geen goed idee is om voor al je accounts hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Het is stellig aanbevolen om zoveel mogelijk verschillende wachtwoorden te kiezen. Veilige wachtwoorden zijn lang, uniek en combineren verschillende soorten tekens: hoofdletters en kleine letters, cijfers, leestekens en andere symbolen. Bovendien moet je ze geregeld wijzigen. Volgens sommige specialisten één keer per jaar, volgens andere om de drie maanden. Kortom, om het risico te beperken - volledig elimineren kan niet -, moet je tientallen wachtwoorden onthouden, elk ten minste 15 tekens lang, en die geregeld vernieuwen. Laten we eerlijk zijn: het is onbegonnen werk. Je kan een geheugensteuntje gebruiken, een blad papier waarop je al je geheime codes noteert. Maar een blad papier kan verloren gaan of beschadigd raken. En je neemt het niet overal mee naartoe. In het Engels heet de oplossing een passwordmanager, bij ons een wachtwoordenmanager of wachtwoordenbeheerder. Er bestaan verschillende varianten, ze hebben elk hun bijzonderheden, maar het basisprincipe is hetzelfde: een programma of app die de wachtwoorden bewaart van al je accounts en alle websites die je bezoekt. Het idee van het blad papier, maar dan met veel praktische voordelen. Zo is het programma bijvoorbeeld versleuteld en kan je het op je smartphone, tablet of pc gebruiken, overal waar je je bevindt. Surf je naar een website die je wachtwoordenbeheerder kent, dan vult hij automatisch je gebruikersnaam en wachtwoord in - ook als je een pc gebruikt die niet van jou is. En de lengte van het wachtwoord maakt niet uit, of het nu tien of 125 tekens zijn. Heb je tientallen verschillende en heel complexe wachtwoorden aangemaakt? Het programma heeft daar geen moeite mee, het onthoudt alles en werkt enkel voor jou en voor niemand anders. Het enige wat het vraagt, om er zeker van te zijn dat je zijn baasje bent, is dat je bij aanvang van elke sessie een supergebruikersnaam en een superwachtwoord invoert. Die moet je dus wel onthouden. Maar daar blijft het bij. Die twee sleutels geven je toegang tot alle andere. Als je altijd in het ecosysteem van Apple (Mac, iPhone, iPad,...) of van Google blijft, volstaat in het eerste geval de iCloud-sleutelhanger, in het tweede de Password Manager. Maar als je de twee platformen combineert, niet enkel je eigen toestellen gebruikt, of een mate van onafhankelijkheid wenst, kies je beter een externe oplossing. Sommige zijn gratis, voor andere moet je betalen. Waarin verschillen ze? Niet alle apps zijn even gebruiksvriendelijk, ze hebben niet allemaal dezelfde of even volledige functies, de integratie met een bepaald besturingssysteem of browser is soms minder geslaagd,... Bij de gratis oplossingen is Bitwarden (bitwarden.com) vast en zeker een aanrader. Het is een uitstekend programma met een rijke waaier aan nuttige en efficiënte functies: beveiligd wachtwoordenbeheer, onbeperkt aantal verbindingen, synchronisatie met al je toestellen enzovoort. De betalende premium versie biedt nog meer mogelijkheden, maar de meeste gebruikers hebben die niet echt nodig. Alternatieven: KeePassXC, LessPass. Dashlane (dashlane.com) is erg volledig en heel gebruiksvriendelijk. De app bestaat in verschillende versies, met verschillende prijzen: van ongeveer 2,49 euro tot 5,99 euro per maand. Als je meer dan één toestel gebruikt, is de Premium-formule (3,99 euro per maand) het interessantst. Bovenop de basisfuncties, waarschuwt de app je als je mailadres in het dark web belandt en krijg je een VPN, 1 Gb opslagruimte en nog meer. Een prima app. Alternatieven: Keeper, LastPass, NordPass, 1Password. Voortaan moet je - wat je ook kiest, Bitwarden, Dashlane of een andere oplossing - slechts één enkele gebruikersnaam en één enkel wachtwoord onthouden om overal toegang te krijgen. Kies wel een voldoende sterk wachtwoord. En vergeet het vooral niet.