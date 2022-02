Spotify, Qobuz, Apple Music en hun concurrenten hebben miljoenen songs in huis. Welkom in de jungle van de streamingdiensten, die op elkaar lijken, maar soms ook erg verschillen.

Videostreaming zoals Net-flix, Amazon Prime, Apple TV, Disney+..., is flexibel qua gebruik en heeft zo'n rijk aanbod, dat conventionele tv passé lijkt. Je hebt de vrijheid om naar programma's te kijken wanneer het je past en niet op het moment dat ze worden uitgezonden. Streaming heeft ook de audiosector veranderd en wordt vaak als de radio van de 21ste eeuw beschouwd. Hertzgolven komen er niet meer aan te pas, want een stream op het internet stuurt je de muziek. En niet zomaar muziek: je maakt zelf een keuze uit tientallen miljoenen titels. Naargelang van het platform en de formule die je kiest, kan je een duik nemen in het werk van artiesten (Beatles, Stromae...), een bepaalde periode kiezen (bijvoorbeeld de jaren 80), een muziekstijl selecteren of voorstellen krijgen gebaseerd op jouw smaak. Meer dan internet en een smartphone heb je er niet voor nodig. Al kan het natuurlijk ook op een tablet, computer, smartwatch of smart tv. Kortom, op elk apparaat dat over een internetverbinding (wifi, 4G,...) beschikt en waarop de app van het platform kan draaien of die verbinding kan maken met zijn website. De pioniers van de muziekstreaming hadden weinig op met auteursrechten en hun MP3-bestandjes, en blonken niet echt uit wat de geluidskwaliteit betreft. Maar dat is dus verleden tijd. Vandaag zijn de grote spelers keurige bedrijven die met elkaar concurreren qua muziekselectie, audiokwaliteit, abonnementsformules en de prijs ervan. De populairste van de tientallen platformen? Spotify, met wereldwijd 381 miljoen gebruikers, gevolgd door Apple Music, Amazon Music, YouTube Music en Deezer. En, niet te vergeten, Qobuz en Tidal. Allemaal hebben ze een catalogus van meer dan 70 miljoen titels. Logisch, want bijna allemaal hebben ze overeenkomsten gesloten met dezelfde grote platenlabels. YouTube is een geval apart: dat fi-liaal van Google telt in zijn cijfers ook de tracks en opnames mee van optredens die gebruikers online plaatsen. Wat betekent dat je er zowel topkwaliteit als rommel vindt. Maar op YouTube na biedt elk platform min of meer dezelfde titels aan. De verschillen liggen elders. Bijvoorbeeld op het vlak van de interface, een belangrijk item voor fervente gebruikers. Maar wat dat betreft, is er geen duidelijke winnaar. Het is immers vooral een kwestie van smaak en dus subjectief en persoonlijk. Zoek je een gratis oplossing? Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal en YouTube Music hebben een formule waarmee je naar muziek kan luisteren zonder iets te betalen. Maar je kent het gezegde intussen wel: als het gratis is, ben jij het product. Dat gaat ook hier op: je krijgt dus geregeld reclame te horen. Als je muziek zonder onderbrekingen wilt, een ruimere keuze en meer opties, dan moet je je portemonnee bovenhalen, of beter je kredietkaart. En bereid zijn om 10 tot 25 euro per maand te betalen. Maar misschien slik je beter eerst een paar aspirientjes, want een analyse maken van de markt is geen sinecure en zou je wel eens hoofdpijn kunnen bezorgen. Naar het voorbeeld van de telecomproviders, pakken platformen voor audiostreaming uit met tal van formules die vergelijken knap lastig maken. Zo is een jaarlijkse factuur goedkoper dan een maandelijkse en heb je zowel individuele als gezinsabonnementen, soms met varianten voor stellen of studenten. Wil je wel of niet offline kunnen luisteren? Alweer een verschil! En om het nog wat ingewikkelder te maken, zijn er ook verschillen in opnamekwaliteit, alweer met andere prijzen. Maar let op: de kwaliteit van het beste aanbod van X is niet noodzakelijk gelijk aan die van Y. Want er zijn nog verschillen qua ondersteund formaat, resolutie en coderingstechnologie. Voor alle duidelijkheid, de kwaliteit van alle tracks is niet altijd optimaal. En voor het beste resultaat heb je ook een specifieke uitrusting nodig. Tidal HiFi Plus, een uitstekend platform, geeft op zijn website een lijst van compatibele toestellen. En dat zijn als bij wonder niet de goedkoopste op de markt. Je heb het begrepen: geen enkele provider van muziekstreaming en geen enkele formule is ideaal voor iedereen. Om je keuze te vergemakkelijken, raden we aan om eerst de oplossingen van Spotify, Apple Music en Tidal te bekijken. Dat kost je niets, want je kan ze allemaal gratis uitproberen.