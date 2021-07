De NMBS lanceerde een app waarmee je in realtime de dienstregelingen en de bezettingsgraad van je trein kan raadplegen of contactloos je ticket kan kopen.

De NMBS heeft afgelopen week een volledig nieuwe app gelanceerd, die tal van mogelijkheden biedt. De belangrijkste veranderingen zijn De grootste veranderingen zijn de voorspelling van de bezettingsgraad van je trein en een directe toegang tot je My NMBS-account.

Met de routeplanner plan je je reis van deur tot deur met trein, tram, metro en bus. je kan bovendien je favoriete routes bewaren en wanneer je de geolocalisatie op je telefoontoestel activeert wordt reizen nog eenvoudiger.

Het aankopen van treintickets via de app is handig en zorgt ervoor dat je je ticket ook steeds bij de hand hebt. Geen gezoek meer in welke zak je het hebt opgeborgen.

Via de app raadpleeg je in real time de dienstregeling, ontvang je de verktrek-/aankomsttijden van bus, tram of metro en kan je je reis plannen in functie van de voorziene bezettingsgraad op de route die je gaat volgen.

En tot slot geeft de app je meldingen wanneer je trein vertraging heeft of van spoor verandert en blijf je in real time op de hoogte van eventuele storingen tijdens je reis.

Ook aanbiedingen en promoties zie je meteen op je telefoon.

De app downloaden jan je hier via Google Play en hier voor iPhone.

