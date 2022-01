De koelkast, de keukenrobot, de oven... almaar meer huishoudtoestellen zijn vandaag verbonden met het internet. En dat zorgt niet enkel voor meer gebruiksgemak.

Het succes van de smartphone heeft ervoor gezorgd dat zowat iedereen vandaag wifi heeft thuis. Meteen de ideale setting om nog meer toestellen te verbinden met het internet. Stop een elektronische chip in een keukenrobot, sluit hem aan op je wifinetwerk en hij kan probleemloos nieuwe recepten downloaden. Enige kanttekening: de vraag naar chips is vandaag zo groot dat de productie niet meer kan volgen. Dat leidt tot eindeloze wachttijden, met de autosector als spectaculairste voorbeeld. En die situatie kan nog heel lang aanhouden. Want de vraag neemt niet af, integendeel. Een toestel dat aangesloten is op het internet biedt immers veel meer mogelijkheden dan je je kan voorstellen. Hebben we nog boter? Is er nog kaas in huis? Je bent lang niet de enige die zich in de supermarkt afvraagt wat er nog in je koelkast steekt. Bosch heeft een oplossing gevonden voor dat probleem, met een koelkast die luistert naar de weinig inspirerende naam KGN39HIEP. Telkens je de deur van deze koelkast sluit, maakt een ingebouwde camera een foto van de inhoud, die naar je smartphone wordt gestuurd. Boodschappenlijstjes zijn voortaan verleden tijd: het volstaat je mobieltje te raadplegen voor je richting de winkelkassa stapt. De indrukwekkende Family Hub van Samsung (RS6HA8891B1) gaat nog een stapje verder. Hij waarschuwt je bijvoorbeeld als dingen stilaan opraken en geeft je een seintje wanneer de vervaldatum van een product overschreden is. Deze Amerikaanse koel-kast heeft trouwens nog meer ambities. Via het aanraakscherm vooraan kan je recepten opzoeken op YouTube of een online bestelling plaatsen. Muziek beluisteren, televisie kijken, de agenda van het gezin raadplegen, favoriete foto's bekijken, met deze slimme koelkast kan het allemaal. Normaal schakel je de koelkast nooit uit en hoef je ze dus ook niet weer aan te schakelen. Maar je oven, da's een ander verhaal: die moet je vaak voorverwarmen. Waarom geen tijd winnen door hem al aan te zetten voor je thuiskomt? Met de DO 7860 van Miele kan dat. Hij heeft zelfs ingebouwde camera's, zodat je hem via je smartphone in de gaten kan houden en regelen. Zit je vast in de file? Je rosbief zal er niet onder lijden! Met het internet verbonden toestellen zijn een echte meerwaarde voor de consument op het vlak van gebruiksgemak en veiligheid. Wifi is niet onmisbaar, maar biedt toch tal van praktische voordelen. En niet alleen voor de consument, ook de producenten doen er hun voordeel mee. Uiteraard omdat ze hun toestellen duurder kunnen verkopen en dus meer winst maken. Maar ook omdat ze zo over veel gegevens beschikken die bij-voorbeeld handig kunnen zijn om de oorzaak van een defect op te sporen. In theorie bevatten die gegevens geen enkele informatie over je privéleven. Maar wanneer de technicus zijn computer op je kapotte wasmachine aansluit, ziet hij welke wasprogramma's je het vaakst gebruikt, hoe dik- wijls je een wasje draait, enzovoort. De fabrikant kan die anonieme statistische informatie dan gebruiken bij het ontwerp van zijn volgende model, maar ook in zijn marketingstrategie: 'Volgens ons onderzoek zijn consumenten vooral op zoek naar...'. Nog een voordeel voor de producent is dat hij de klanten aan zich kan binden. Toestellen van hetzelfde merk communiceren immers vlotter met elkaar. Zet je bijvoorbeeld een met wifi verbonden kooktafel van Miele op, dan treedt via het platform Con@ctivity automatisch ook je dampkap in werking, op het juiste vermogen. Maar dat werkt uiteraard enkel als het om een dampkap van hetzelfde Duitse merk gaat. Die verbondenheid met het internet werkt vooral in het voordeel van polyvalente producenten zoals Samsung, dat niet enkel smartphones en televisies maakt, maar ook koelkasten, ovens, vaatwassers, wasmachines, kooktafels, dampkappen, luchtreinigers,... Voor producenten valt er dus heel wat winst te halen uit toestellen die werken op wifi. Maar er zijn ook uitdagingen. Wanneer je koelkast of om het even welk ander elektrisch huis- houdtoestel met het internet verbonden is, wordt het meteen ook kwetsbaar voor hackers. Niet meteen een reden tot paniek of om nee te zeggen tegen de technologische vooruitgang. Die is hoe dan ook onafwendbaar en lijkt een heleboel voordelen te hebben. Maar de nodige voorzichtigheid kan toch geen kwaad.