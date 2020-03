Ga je voor een eenvoudige stappenteller of voor een heuse microcomputer aan je pols? Ze hebben elk hun troeven en dat maakt kiezen des te moeilijker.

Er trilt wat aan je pols. Wat is er aan de hand? Het volstaat om op het schermpje van je geconnecteerde horloge te kijken: je zit al een hele poos stil en dus vindt je 'assistent' dat het tijd is om wat rond te stappen en te bewegen. Hij weet dat, niet omdat hij je bespioneert. Hij kan niet zeggen of je in bed of op de bank ligt, op een stoel of in een fauteuil zit, in je slaapkamer, eetkamer of op kantoor bent, alleen of in gezelschap. Maar zijn elektronische sensoren detecteren wel elke beweging en de versnelde hartslag die ermee gepaard gaat. Als die sensoren geen veranderingen meten, weet het toestel dat je niet in beweging bent. Door die informatie te koppelen aan het tijdstip waarop je bent gaan liggen of zitten en aan het huidige uur, kan het toestel achterhalen dat je al 30 of 60 minuten niet meer van houding bent veranderd. En dus stuurt hij je een kleine reminder in de vorm van een lichte trilling, vaak samen met een pictogram. Je bent natuurlijk niet verplicht om actie te ondernemen, maar het is beter voor je gezondheid als je dat wel doet.Het scenario hierboven gaat over een van de basisfuncties die zowat alle geconnecteerde horloges aanbieden, maar sommige zijn zo krachtig dat ze haast ultracompacte computers lijken. Je kan ze dan ook in twee categorieën opdelen: de activity trackers en de intelligente horloges of smartwatches. Plus een aparte categorie voor sportfanaten en professionals, met modellen van Garmin, Polar en Suunto. Afhankelijk van het model is het soms erg moeilijk om beide concepten van mekaar te onderscheiden.Meestal gaat men ervan uit dat een activity tracker focust op het opvolgen van je fysieke activiteit. Hij meet het aantal stappen dat je doet, de afstand die je aflegt, de calorieën die je verbrandt, je hartslag, je verschillende slaapfasen,... en hij kan die gegevens op mekaar afstemmen via een app op je smartphone, zodat je statistiekjes ontvangt, doelstellingen krijgt aangereikt, globale data - 'Je hebt sinds het begin van het jaar 1.000 km gestapt!' - en aanmoedigingen krijgt toegestuurd. Activity trackers vind je bij merken als Fitbit, Garmin, Honor, Huawei, Polar, Samsung, Withings en Xiaomi. Hun prijzen variëren van 40 tot 250 euro.De meeste, vaak duurdere, smartwatches hebben alle functies van een activity tracker, maar kunnen veel meer dan dat. Ze zijn een heus verlengstuk van je smartphone. Ze focussen op communicatie en apps - om je verlichting en verwarming te bedienen, de beurs in het oog te houden, stadsplannetjes te tonen,... -, ze kunnen meldingen ontvangen, inkomende e-mails tonen, muziek opslaan, elektronische betalingen uitvoeren. Hier zijn Apple, Huawei en Samsung de koplopers.De markt van de geconnecteerde horloges en trackers evolueert zo snel dat er voortdurend nieuwe modellen opduiken. Dit is vandaag het meest representatieve trio.Deze discrete activity tracker is verkrijgbaar in verschillende kleuren en kan je dragen met bijvoorbeeld een traditioneel horloge aan je andere pols. Zijn grootste troeven: hij is compact en goedkoop, kan mee onder de douche en in het zwembad, is uitgerust met een polszuurstofmeter, meet je hartslag en monitort je slaap. Belangrijkste minpunten: het krasgevoelige scherm, geen permanente weergave en slechts zes tot zeven dagen autonomie, wat weinig is voor een activity tracker (sommige modellen gaan tot een jaar).Hij kan meer dan een activity tracker, maar is toch geen echte smartwatch. Zijn grootste troeven: een discreet en efficiënt design en een performant concept (met onder meer een hartslagmeter), een uitgebreide keuze wijzerplaten die je kan downloaden, compatibel met iOS en Android, vier tot vijf dagen autonomie en enkele apps, maar niet veel. Minpunten: hij heeft geen gps, je kan het bandje niet gemakkelijk vervangen, updates zijn moeilijk te installeren, de oplaadmodule is wat onhandig. Weet je niet goed wat te kiezen of twijfel je tussen een activity tracker en een smartwatch, dan kan deze Fitbit een goede oplossing zijn.Dit is de referentie bij de smartwat-ches, de meest indrukwekkende en ook de best verkochte. Zijn grote troeven: de afwerking, de look, de interface, de vele functies (waaronder valdetectie), de keuze aan wijzerplaten en apps, de mogelijkheid om je Mac te ontgrendelen en de reputatie van het merk. Minpunten: de prijs (tot 1.600euro voor het Hermes-model), de beperkte autonomie (vertrek nooit op weekend zonder lader) en het feit dat je over een iPhone moet beschikken om alle functies optimaal te kunnen benutten. Een evidente keuze voor iPhone-lovers, die niet op hun centen moeten letten. Heb je een Android-smartphone, koop hem dan niet. Een Mac of iPad hebben, volstaat evenmin.