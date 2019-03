Aantal gevallen van phishing-fraude verdrievoudigd

Bij phishing-fraude hengelen oplichters naar bankcodes of andere persoonlijke gegevens, door zich voor te doen als een bank, de politie, een telecomoperator, een geïnteresseerde koper op een zoekertjessite, enz...

De stijging is volgens Febelfin het gevolg van de werkwijze van de phishingcriminelen: ze stelen herhaaldelijk kleine bedragen, maar op het einde van de rit is de buit groot. In 2018 gingen fraudeurs op die manier aan de haal met meer dan 8 miljoen euro, tegen 2,5 miljoen euro in 2017.