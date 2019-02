7 op de 10 Belgen voorstander van robots en artificiële intelligentie

De Belgen vinden robots en AI voornamelijk een goede zaak, omdat ze routinetaken op het werk of in het huishouden kunnen uitvoeren. Het merendeel, 8 op de 10, vinden robots zelfs noodzakelijk om taken over te nemen die te gevaarlijk of zwaar zijn voor mensen.

Toch zijn de Belgen ook sceptisch, want meer dan de helft denkt dat een robot zijn job kan uitvoeren en 2 op de 3 Belgen denken dat er door robots en AI meer jobs zullen verdwijnen dan bijkomen.

'Er zitten contradicties in, want mensen vrezen voor hun eigen job, maar er denken ook heel veel mensen dat er voordelen zijn zoals in het huishouden of bij saai werk. De bewustwording is hierin heel belangrijk om zo de opportuniteiten en de gevaren te leren kennen en de juiste business modellen op te maken', stelt VUB-professor robotics Bram Vanderborght.

De Belg blijft wel nog terughoudend over het idee dat robots via AI gevoelens ontwikkelen. Slechts 1 op de 3 gelooft dat er ooit diepe vriendschappen kunnen ontstaan tussen mens en robot. Een kwart geeft daarentegen aan dat hij of zij wel bevriend zou kunnen zijn met een robot, op voorwaarde dat die emoties herkent en kan tonen. Maar er zijn ook intiemere vaststellingen, want 4 op de 10 Belgen denken dat robots een slechte invloed op kinderen kunnen hebben en een derde van de ondervraagden vindt dat seks met een robot gelijk staat aan overspel.

De respondenten geven aan dat ze hun privacy gerespecteerd willen zien binnen de nieuwe technologieën, want slechts een derde is van mening dat robots die in huis aanwezig zijn de informatie die ze daar verzamelen mogen delen met derden.