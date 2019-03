2018 absoluut recordjaar voor e-commerce in België

Bovendien gebeuren 18% van de totale bestedingen online in België, maar de online uitgaven stijgen sterker in Vlaanderen (+8%) dan in Wallonië (+4%). In het laatste kwartaal van 2018 daalden de online uitgaven in Wallonië zelfs met 3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017.

Sofie Geeroms, Managing Director van BeCommerce vult aan: 'De Belg gaat vaker online shoppen en geeft in totaal ook meer uit. Zo ging de Belg in 2018 maar liefst 11,6 keer online shoppen voor een gemiddeld totaalbedrag van 1273 euro. In 2017 was dit nog 10,3 keer voor een totaalbedrag van 1191 euro, een duidelijke stijging.'

Vliegtuigreizen en accommodatie nog steeds op nummer 1

'Vliegtuigreizen en accommodatie' (niet in pakket) blijft met 85% in 2018 de populairste categorie binnen de online uitgaven, gevolgd door 'tickets voor attracties en events' (77%) en 'pakketreizen' (65%).

De sterkste jaarlijkse groei in online uitgaven wordt opgetekend door de categorie 'speelgoed' met 38%. Hoewel het online aandeel van uitgaven voor 'Health en beauty' klein is, is deze categorie toch aan een opmars bezig. 'Health en beauty' volgt op de tweede plaats met een groei van 35% ten opzichte van 2017. Op de derde plaats staat 'kleding' met 18%.

Meeste aankopen op laptop

De Belg verkiest steeds vaker de smartphone bij het online shoppen. 'In 2018 gebruikte 1 op 3 Belgen (33%) voor minstens 1 aankoop zijn smartphone. In 2017 was dit nog 28%. Ook geeft de Belg met de smartphone gemiddeld zo'n ? 62 uit', verklaart Sofie Geeroms. De laptop staat nog steeds op de eerste plaats met een aandeel van 52%. De desktop volgt op de tweede plaats, maar verliest terrein: 'slechts' 28% van de online uitgaven gebeurden namelijk via de desktop computer.

'Ook opvallend is de toenemende interesse in V-commerce. 28% van de ondervraagden heeft interesse om een voice assistant zoals Siri of Google Assistant te gebruiken bij het online shoppen. Bovendien geeft 7% aan al minstens eenmaal gebruik gemaakt te hebben van deze technologie', aldus Sofie Geeroms.

PayPal loopt in op kredietkaart

Bancontact en de kredietkaart blijven de meest populaire betaalmethodes. Bancontact werd in 2018 door 68% van de Belgische online shoppers gebruikt, goed voor 30% van het totale aantal online uitgaven. De kredietkaart volgt op de tweede plaats en neemt 42% van alle online uitgaven voor zijn rekening.

PayPal wint aan populariteit als betaalmethode en neemt de derde plaats in. In 2018 gebruikte meer dan 1 op 3 (34%) Belgische online kopers PayPal, goed voor 9% van de online uitgaven.