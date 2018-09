Zorgnet-Icuro: "Geen nood aan extra bedden in woonzorgcentra, wel aan extra personeel"

Omdat er sterk ingezet is op het uitbreidingsbeleid, zal er de komende jaren geen tekort zijn bij de leden van Zorgnet-Icuro. Al zijn er wel sterke regionale verschillen, stelt woordvoerster Lieve Dhaene.

Zo positief als de studie van Probis is Zorgnet-Icuro niet. Daar wordt vermoedt dat Brussel, waar meer leegstand is dan in Vlaanderen, de cijfers omhoog krikt. In de hoofdstad heeft namelijk de helft van de woorzorgcentra een bezettingsgraad lager dan 90,4 procent.

Verder stelt de koepelorganisatie nog dat de verblijfsduur in de woonzorgcentra opmerkelijk korter is geworden. Nu is dat gemiddeld nog geen twee jaar. Dat komt omdat er ingezet wordt op andere zorgvormen, zoals dagzorg en kort verblijf. "De mensen die kiezen voor een verblijf in een woonzorgcentrum, hebben dan wel een zwaar zorgprofiel", aldus Dhaene. "Daarom pleiten we niet voor een uitbreiding van het aantal plaatsen, maar wel voor een uitbreiding van het personeel."