De ene kat komt meteen op je schoot spinnen, de andere schiet wild weg als je maar in de buurt komt. Hoe slaag je erin ook die laatste voor je te winnen?

Hett verschil in gedrag van katten valt te verklaren door het contact met de mens tijdens de eerste weken van een kattenleven en door positieve of negatieve ervaringen uit het verleden. Een kitten die in het wild is geboren en de eerste maanden geen enkel contact met de mens heeft, is erg wantrouwig en moeilijk te benaderen. Zo ook een katje dat mensen enkel heeft gekend op een negatieve manier.

Hoe meer je tot een kitten of kat aangetrokken bent, hoe meer je probeert haar voor jou te winnen. En net daarin schuilt de grootste fout. Want als je contact zoekt, zet je het dier ook onder druk, waardoor het je zal mijden. Gevolg: de kat zal zich almaar vaker verschuilen en zich uiteindelijk niet meer laten zien.

Wat is dan wel de goede aanpak? De kat gewoon negeren, doen alsof ze er niet is. Uiteraard zorg je voor eten en drinken en zo nodig een kattenbak, maar verder spreek je de kat niet aan, kijk je er niet naar en probeer je haar vooral niet te aaien. Je kat zal inzien dat je een gratis leverancier van voedsel en andere verwennerijen bent, maar niets terug verwacht.

Zo zal de kat je als iets positiefs beginnen te ervaren en minder op haar hoede zijn. Beetje bij beetje zal haar nieuwsgierigheid de bovenhand krijgen en uiteindelijk zal ze zelf naar je toekomen. Pas dan kan je haar bij je toelaten, maar opnieuw op haar ritme. Stort je dus niet liefdevol op haar zodra ze dichterbij komt, maar geef haar de tijd om je te observeren, te naderen, misschien zelfs al langs je been te strijken. Beperk je tot haar lief aankijken en je hand ter beschikking houden. Ze zal uit zichzelf tegen je hand komen aanwrijven. Vervolgens kan je beetje bij beetje je hand bewegen en de kat uiteindelijk zachtjes aaien.

Heel dit proces vraagt tijd en kan soms maanden duren. Maar het eindresultaat is blijvend, als je kat intussen geen (andere) negatieve ervaring beleeft. Je hebt haar vertrouwen gewonnen en een echte band gecreëerd.

Hett verschil in gedrag van katten valt te verklaren door het contact met de mens tijdens de eerste weken van een kattenleven en door positieve of negatieve ervaringen uit het verleden. Een kitten die in het wild is geboren en de eerste maanden geen enkel contact met de mens heeft, is erg wantrouwig en moeilijk te benaderen. Zo ook een katje dat mensen enkel heeft gekend op een negatieve manier. Hoe meer je tot een kitten of kat aangetrokken bent, hoe meer je probeert haar voor jou te winnen. En net daarin schuilt de grootste fout. Want als je contact zoekt, zet je het dier ook onder druk, waardoor het je zal mijden. Gevolg: de kat zal zich almaar vaker verschuilen en zich uiteindelijk niet meer laten zien. Wat is dan wel de goede aanpak? De kat gewoon negeren, doen alsof ze er niet is. Uiteraard zorg je voor eten en drinken en zo nodig een kattenbak, maar verder spreek je de kat niet aan, kijk je er niet naar en probeer je haar vooral niet te aaien. Je kat zal inzien dat je een gratis leverancier van voedsel en andere verwennerijen bent, maar niets terug verwacht. Zo zal de kat je als iets positiefs beginnen te ervaren en minder op haar hoede zijn. Beetje bij beetje zal haar nieuwsgierigheid de bovenhand krijgen en uiteindelijk zal ze zelf naar je toekomen. Pas dan kan je haar bij je toelaten, maar opnieuw op haar ritme. Stort je dus niet liefdevol op haar zodra ze dichterbij komt, maar geef haar de tijd om je te observeren, te naderen, misschien zelfs al langs je been te strijken. Beperk je tot haar lief aankijken en je hand ter beschikking houden. Ze zal uit zichzelf tegen je hand komen aanwrijven. Vervolgens kan je beetje bij beetje je hand bewegen en de kat uiteindelijk zachtjes aaien. Heel dit proces vraagt tijd en kan soms maanden duren. Maar het eindresultaat is blijvend, als je kat intussen geen (andere) negatieve ervaring beleeft. Je hebt haar vertrouwen gewonnen en een echte band gecreëerd.