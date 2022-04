Ja, een auto kost geld, dat zal niemand ontkennen. Zeker nu de benzineprijzen de pan uit swingen, is het goed te weten dat er heel wat manieren zijn om de brandstofkosten te beperken.

Nu de benzineprijzen torenhoog zijn, loont het de moeite om benzineprijzen te vergelijken. Langs de snelweg is de benzine het duurst, dus als het even kan, kunt u die pompstations maar beter vermijden. De onbemande benzinestations zijn het goedkoopst, maar tussen deze stations onderling zijn er wel verschillen. Er zijn verschillende websites die benzineprijzen vergelijken en het is zeker de moeite waard eens goed uit te zoeken bij welk benzinestation in uw buurt u het minst betaalt voor een liter brandstof.

Alle beetjes helpen

Ook door andere eenvoudige maatregelen kunt u vaak wat euro's besparen.

Check iedere maand de bandenspanning, want te zachte banden zorgen ervoor dat uw auto tot 5% meer brandstof verbruikt dan nodig.

Wissel tijdig van zomer- naar winterbanden en terug.

Ook het na de vakantie nog een weekje rondrijden met de dakkoffer op de auto kost geld: met dakkoffer of imperiaal verbruikt uw auto tien tot maar liefst dertig procent extra brandstof. Haal overbodige bagage uit je auto; extra bagage betekent extra gewicht, meer brandstofverbruik en dus een hogere CO2 uitstoot.

En wist u dat de airco en de achterruitverwarming ook invloed hebben op het verbruik? Schakel deze daarom niet eerder in dan nodig.

Maak gebruik van een navigatiesysteem om zo recht mogelijk op uw doel af te gaan en dus geen onnodige kilometers te maken. Bij sommige navigatiesystemen kunt u kiezen voor meest efficiënte route. Bij andere systemen is de optie "kortste route" vaak het beste.

Zet uw motor af als u langer dan twintig seconden stilstaat. Het zijn allemaal kleine maatregelen, maar tezamen leveren ze u gegarandeerd een kostenbesparing op. Steeds meer auto's met een automatisch start-stop-systeem: op het moment dat u bij het stoplicht staat te wachten, slaat de motor automatisch af en op het moment dat u de koppeling intrapt, start de motor weer. Het is gebleken dat het start-stop-systeem het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot tot 10% naar beneden kan brengen.

Laat het gas los op het moment dat u ziet dat u moet afremmen of stoppen. Door in de versnelling uit te bollen, maakt u gebruik van de massa van de auto en dat scheelt brandstof.

Vermijd korte ritten; neem dan liever de fiets. Weet dat een koude motor tweemaal zoveel brandstof verbruikt dan een motor die goed is opgewarmd. Daarnaast is hoge toeren maken met een koude motor slecht voor uw voertuig. Om zuinig te rijden dient u dus op een laag toerental te rijden, ook als de motor nog niet is opgewarmd.

Schakel tijdig. Probeer te voorkomen dat de motor overtoeren of ondertoeren maakt. Schakel bij 2000 tot 2500 toeren (benzinemotor) of 1800 tot 2200 toeren (dieselmotor) naar een hogere versnelling.

Gebruik de cruise control indien die voorhanden is. Op die manier wordt er gelijkmatig gas gegeven en een vaste snelheid aangehouden. En ook dat komt het brandstofverbruik ten goede.

Pas uw rijstijl aan en anticipeer. Zo voorkomt u onnodig hard remmen en optrekken.

Trek langzaam op. Door rustig op te trekken bespaart u brandstof. Het komt ook de slijtage van uw wagen en banden ten goede.

Geef uw wagen tijdig een onderhoudsbeurt. Een goed onderhouden wagen verbruikt minder brandstof.

Bronnen: plusonline.nl, het Nieuwe Rijden

Nu de benzineprijzen torenhoog zijn, loont het de moeite om benzineprijzen te vergelijken. Langs de snelweg is de benzine het duurst, dus als het even kan, kunt u die pompstations maar beter vermijden. De onbemande benzinestations zijn het goedkoopst, maar tussen deze stations onderling zijn er wel verschillen. Er zijn verschillende websites die benzineprijzen vergelijken en het is zeker de moeite waard eens goed uit te zoeken bij welk benzinestation in uw buurt u het minst betaalt voor een liter brandstof.Ook door andere eenvoudige maatregelen kunt u vaak wat euro's besparen.Check iedere maand de bandenspanning, want te zachte banden zorgen ervoor dat uw auto tot 5% meer brandstof verbruikt dan nodig. Wissel tijdig van zomer- naar winterbanden en terug.Ook het na de vakantie nog een weekje rondrijden met de dakkoffer op de auto kost geld: met dakkoffer of imperiaal verbruikt uw auto tien tot maar liefst dertig procent extra brandstof. Haal overbodige bagage uit je auto; extra bagage betekent extra gewicht, meer brandstofverbruik en dus een hogere CO2 uitstoot.En wist u dat de airco en de achterruitverwarming ook invloed hebben op het verbruik? Schakel deze daarom niet eerder in dan nodig. Maak gebruik van een navigatiesysteem om zo recht mogelijk op uw doel af te gaan en dus geen onnodige kilometers te maken. Bij sommige navigatiesystemen kunt u kiezen voor meest efficiënte route. Bij andere systemen is de optie "kortste route" vaak het beste.Zet uw motor af als u langer dan twintig seconden stilstaat. Het zijn allemaal kleine maatregelen, maar tezamen leveren ze u gegarandeerd een kostenbesparing op. Steeds meer auto's met een automatisch start-stop-systeem: op het moment dat u bij het stoplicht staat te wachten, slaat de motor automatisch af en op het moment dat u de koppeling intrapt, start de motor weer. Het is gebleken dat het start-stop-systeem het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot tot 10% naar beneden kan brengen.Laat het gas los op het moment dat u ziet dat u moet afremmen of stoppen. Door in de versnelling uit te bollen, maakt u gebruik van de massa van de auto en dat scheelt brandstof. Vermijd korte ritten; neem dan liever de fiets. Weet dat een koude motor tweemaal zoveel brandstof verbruikt dan een motor die goed is opgewarmd. Daarnaast is hoge toeren maken met een koude motor slecht voor uw voertuig. Om zuinig te rijden dient u dus op een laag toerental te rijden, ook als de motor nog niet is opgewarmd.Schakel tijdig. Probeer te voorkomen dat de motor overtoeren of ondertoeren maakt. Schakel bij 2000 tot 2500 toeren (benzinemotor) of 1800 tot 2200 toeren (dieselmotor) naar een hogere versnelling.Gebruik de cruise control indien die voorhanden is. Op die manier wordt er gelijkmatig gas gegeven en een vaste snelheid aangehouden. En ook dat komt het brandstofverbruik ten goede.Pas uw rijstijl aan en anticipeer. Zo voorkomt u onnodig hard remmen en optrekken. Trek langzaam op. Door rustig op te trekken bespaart u brandstof. Het komt ook de slijtage van uw wagen en banden ten goede.Geef uw wagen tijdig een onderhoudsbeurt. Een goed onderhouden wagen verbruikt minder brandstof.Bronnen: plusonline.nl, het Nieuwe Rijden