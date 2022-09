Een boek met wandeltips, een persoonlijk gedicht, een zelfgebreide sjaal of een doos vol kleine geschenken. De SWAP-ruilactie van Samana, de organisatie voor chronisch zieken, wil mensen stimuleren om een stukje van hun tijd aan een ander te doneren en hen tegelijk laten nadenken over tijd. Wie een creatief cadeautje maakt, krijgt een geschenk terug van een ander.

CreativiTIJD heet de nieuwe nationale ruilactie die enkele jaren terug in Limburg voor het eerst op poten werd gezet en die nu in heel het land een vervolg krijgt. Tijd staat daarbij centraal. "Want iedereen beleeft tijd op een andere manier. Zeker wanneer chronisch ziek zijn of zorg dragen je leven en tijd bepalen. Maar één ding staat vast: voldoende tijd voor en met jezelf is belangrijk om je goed te voelen", vertelt Mirella Claesen van Samana, de organisatie voor chronisch zieken, mantelzorgers en vrijwilligers. Naast workshops, inspiratieboekjes en blogs wil de organisatie via de SWAP actie mensen met elkaar en met zichzelf in verbinding brengen. "Door creatief bezig te zijn doe je ook aan me-time."

Lievelingskleur

Iedereen kan gratis deelnemen aan de actie. Je hoeft geen lid te zijn van Samana en evenmin over grote creatieve vaardigheden te beschikken. Wanneer je je inschrijft, krijg je een korte profielbeschrijving van de persoon voor wie je iets gaat maken. Hoe oud is die, wat is zijn/haar lievelingskleur, wat doet hij/zij graag en vervolgens kan je aan de slag. Eens je werkje klaar, kan je dit gratis versturen in een speciale verzenddoos en is het vervolgens spannend afwachten tot ook jouw cadeautje in de bus valt. "Wat al gemaakt werd gaat heel breed, van een boekje met wandelingen en terrasjes tot collages, familierecepten, een handwerk enzovoort", vertelt Caroline Vandenreyt van Samana. Je maakt iets voor een onbekende en ontvangt zelf iets van een andere onbekende maar wie wil kan zijn bestemmeling ook leren kennen. Dat leverde trouwens al een mooie vriendschap op tussen 2 dames die sinds de eerste ruilactie boezemvriendinnen werden.

Info: Gratis inschrijven voor 1 oktober via www.creativitijd-samana.be of 02/246.47.00

CreativiTIJD heet de nieuwe nationale ruilactie die enkele jaren terug in Limburg voor het eerst op poten werd gezet en die nu in heel het land een vervolg krijgt. Tijd staat daarbij centraal. "Want iedereen beleeft tijd op een andere manier. Zeker wanneer chronisch ziek zijn of zorg dragen je leven en tijd bepalen. Maar één ding staat vast: voldoende tijd voor en met jezelf is belangrijk om je goed te voelen", vertelt Mirella Claesen van Samana, de organisatie voor chronisch zieken, mantelzorgers en vrijwilligers. Naast workshops, inspiratieboekjes en blogs wil de organisatie via de SWAP actie mensen met elkaar en met zichzelf in verbinding brengen. "Door creatief bezig te zijn doe je ook aan me-time."Iedereen kan gratis deelnemen aan de actie. Je hoeft geen lid te zijn van Samana en evenmin over grote creatieve vaardigheden te beschikken. Wanneer je je inschrijft, krijg je een korte profielbeschrijving van de persoon voor wie je iets gaat maken. Hoe oud is die, wat is zijn/haar lievelingskleur, wat doet hij/zij graag en vervolgens kan je aan de slag. Eens je werkje klaar, kan je dit gratis versturen in een speciale verzenddoos en is het vervolgens spannend afwachten tot ook jouw cadeautje in de bus valt. "Wat al gemaakt werd gaat heel breed, van een boekje met wandelingen en terrasjes tot collages, familierecepten, een handwerk enzovoort", vertelt Caroline Vandenreyt van Samana. Je maakt iets voor een onbekende en ontvangt zelf iets van een andere onbekende maar wie wil kan zijn bestemmeling ook leren kennen. Dat leverde trouwens al een mooie vriendschap op tussen 2 dames die sinds de eerste ruilactie boezemvriendinnen werden.