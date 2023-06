Een dier voelt zich het gelukkigst als zijn leefomstandigheden zo dicht mogelijk aanleunen bij een leven in het wild. Maar wat is de ideale leefomgeving voor een paard?

In het wild leven deze dieren uiteraard niet opgesloten. Als je een paard dus gelukkig wil houden, laat je het zoveel mogelijk in de wei rondlopen. Een paard kan zelfs het hele jaar door buiten blijven, als het maar een geschikte schuilplaats heeft die hem in de zomer beschermt tegen zon, hitte en insecten, en in de winter tegen kou, regen en wind.In het wild gebruiken paarden bomen en struikgewas als beschutting. Een tam paard kan je op stal houden tijdens de koudste of natste dagen. Of je kan het een onderkomen bieden op de wei, dat 24 uur toegankelijk is en zo georiënteerd dat het bescherming biedt tegen koude wind. Bedek wel de grond met stro - of een ander natuurlijk materiaal, zoals houtkrullen, voor paarden die geen stro verdragen - zodat de bodem niet vochtig is.

Is de wei niet groot genoeg, voorzie dan voldoende hooi.

In het wild voedt het paard zich voortdurend, zoals elke herbivoor. De voeding opdelen in maaltijden is dus tegennatuurlijk. Bij een paard in de wei wordt dit voedingspatroon wel gerespecteerd omdat het gras kan afgrazen. Tegelijk voldoet dit aan zijn behoefte om buiten te leven, op voorwaarde uiteraard dat de wei groot genoeg is. Idealiter heeft één paard één hectare nodig, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Is de wei niet groot genoeg, dan moet je dit in de zomer, net als in de winter, compenseren door voldoende hooi aan te voeren. Zo kan je paard de hele dag door eten, zoals het dat ook met gras doet. Vul dit menu één of twee keer per dag aan met luzerne of pellets.

Een paard is ook een kuddedier, dat in groep leeft. Het is dus ondenkbaar om je dier alleen in de wei achter te laten, want daar wordt het erg ongelukkig van. Voor alle duidelijkheid: als eigenaar je paard geregeld een bezoekje brengen volstaat echt niet. Een paard moet met minstens één ander paard samenleven. Kan dit niet, zoek dan een gelijkaardig gezelschapsdier, zoals een ezel.

