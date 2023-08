De jongste jaren lijkt het of elektrotoestellen steeds sneller de geest geven en zelden nog jarenlang trouwe dienst verlenen. Recupel verzamelde enkele handige tips waarmee je zelf je apparaten langer kan laten leven.

500 miljoen: zoveel elektroapparaten bezitten we allemaal samen in België. Dat blijkt uit cijfers van Recupel, de vzw die gebruikte elektrotoestellen en lampen inzamelt om ze een nieuw leven te geven. Afgelopen zomer keurde het Europees Parlement een voorstel goed dat op allerlei manieren toestellen en andere producten langer moet doen meegaan. Het doel is om op die manier de afvalberg gevoelig te verkleinen.

Maar wat kunnen we alvast zelf doen? Elektr(on)ische apparaten correct gebruiken én optimaal onderhouden, is een eerste maar belangrijke stap als het gaat over duurzaam consumeren van elektrotoestellen. Met deze 5 tips ben je al aardig op weg.

1. Vermijd het heetst van de strijd

De meeste elektr(on)ische apparaten houden niet van extreme temperaturen. Een te lage temperatuur is sowieso slecht voor batterijen, en zo rond -10° C krijgen ook lcd-schermen het moeilijk. Gaat de omgevingstemperatuur van bijvoorbeeld jouw laptop heel snel van koud naar warm, dan kan er binnenin het apparaat condensatie ontstaan. Je laat het toestel dan best even opwarmen voor je er stroom doorheen jaagt.

Ook een te hoge temperatuur heeft nadelige gevolgen voor de levensduur van je apparaat. De meeste elektronische toestellen produceren zelf al behoorlijk wat warmte. Zorg dus altijd voor voldoende ruimte voor ventilatie rondom een toestel en stapel niet te veel apparaten die warm draaien. Je elektr(on)ische apparaten zoals een laptop of radio achter een zonovergoten raam zetten, is vragen om problemen.

2. Bestrijd kalk ... met de juiste middelen

Toestellen die water gebruiken, lijden onder kalkaanslag. Zelfs al gebruik je flessenwater in je koffiemachine, zal je nog steeds tijdig moeten ontkalken. Let wel op waarmee je dat doet! Azijn is een traditioneel middeltje, maar kan de onderdelen aantasten.

Dat bepaalde apparaten aangepaste ontkalkingsmiddelen nodig hebben, is dan ook geen verkooppraatje. Hetzelfde geldt voor de zeep in (af)wasmachines: gebruik enkel middelen die de fabrikant aanraadt. Gebruik bijvoorbeeld nooit afwasmiddel om een (af)wasmachine te reinigen. Die twee zijn letterlijk schuimbekkende vijanden, het gevolg is schade aan de motor en een dweil op je keukenvloer.

3. Stof is de vijand, de stofzuiger ook!

Naarmate stof zich opstapelt in een van je toestellen loop je meer risico op oververhitting, slechte contacten, haperende ventilatoren en zelfs kortsluitingen. Hou je elektronica dus zo veel mogelijk weg van stof: zet ze niet op de grond, stofzuig je woonkamer of bureau net iets vaker ... Maar wat je ook doet, stofzuig nooit je elektr(on)ische apparaten zelf! Stofzuigers wekken makkelijk statische elektriciteit op aan het mondstuk. Als dat overslaat op de fragiele componenten van bijvoorbeeld je computer, is het game over, letterlijk.

Heb je toch al eens je computer gestofzuigd zonder problemen? Dan heb je geluk gehad. Het internet staat bol van verhalen over elektronica die 'onverklaarbaar' - maar proper - de geest geven. Je toestel afstoffen, is wel een goed idee, zeker aan de ventilatieopeningen. Maar gebruik daarvoor perslucht en neem op voorhand even een kraan vast, om jezelf te aarden.

4. Houd de filter netjes

In veel toestellen zit een filter, vaak zelfs meerdere. Als je die niet regelmatig schoonmaakt, ontstaan er na een tijdje problemen met de doorstroming van lucht of water. Bij een verstopte filter moet de motor in een apparaat harder werken of komt de koeling in het gedrang. In elk geval verkort dat de levensduur.

Bij huishoudtoestellen zoals een droogkast kan je best de handleiding raadplegen, zodat je zeker weet waar de verschillende filters zich bevinden en hoe je ze proper kan maken. Kijk bij toestellen als een computer of televisie regelmatig na of de ventilatieopeningen niet vol stof en pluis zitten.

5. Spaar je luidsprekers en trommelvliezen

Draai het volume van je toestellen niet richting het maximum als dat niet nodig is! Dat is meteen goed voor de levensduur van de luidsprekers, je trommelvliezen en de relatie met je buren. Een luidspreker werkt door een heel dun, vaak papieren kegeltje te laten trillen. Hoe hoger het volume, hoe meer dat kegeltje heen en weer geslingerd wordt en hoe minder lang het standhoudt. Als je muziek wat vervormd begint te klinken, ben je de pijndrempel van dat kegeltje aan het testen en wellicht ook die van je oren.

Heb je thuis dus nog ongebruikte of defecte toestellen liggen? Geef ze een tweede leven! Breng ze binnen bij je lokale kringloopwinkel, het recyclagepark, de elektroshop of supermarkt. Sinds kort kan je met Recupel Retour je afgedankte kleine apparaten zelfs gratis meegeven aan de postbode.

500 miljoen: zoveel elektroapparaten bezitten we allemaal samen in België. Dat blijkt uit cijfers van Recupel, de vzw die gebruikte elektrotoestellen en lampen inzamelt om ze een nieuw leven te geven. Afgelopen zomer keurde het Europees Parlement een voorstel goed dat op allerlei manieren toestellen en andere producten langer moet doen meegaan. Het doel is om op die manier de afvalberg gevoelig te verkleinen.Maar wat kunnen we alvast zelf doen? Elektr(on)ische apparaten correct gebruiken én optimaal onderhouden, is een eerste maar belangrijke stap als het gaat over duurzaam consumeren van elektrotoestellen. Met deze 5 tips ben je al aardig op weg.1. Vermijd het heetst van de strijdDe meeste elektr(on)ische apparaten houden niet van extreme temperaturen. Een te lage temperatuur is sowieso slecht voor batterijen, en zo rond -10° C krijgen ook lcd-schermen het moeilijk. Gaat de omgevingstemperatuur van bijvoorbeeld jouw laptop heel snel van koud naar warm, dan kan er binnenin het apparaat condensatie ontstaan. Je laat het toestel dan best even opwarmen voor je er stroom doorheen jaagt.Ook een te hoge temperatuur heeft nadelige gevolgen voor de levensduur van je apparaat. De meeste elektronische toestellen produceren zelf al behoorlijk wat warmte. Zorg dus altijd voor voldoende ruimte voor ventilatie rondom een toestel en stapel niet te veel apparaten die warm draaien. Je elektr(on)ische apparaten zoals een laptop of radio achter een zonovergoten raam zetten, is vragen om problemen.2. Bestrijd kalk ... met de juiste middelenToestellen die water gebruiken, lijden onder kalkaanslag. Zelfs al gebruik je flessenwater in je koffiemachine, zal je nog steeds tijdig moeten ontkalken. Let wel op waarmee je dat doet! Azijn is een traditioneel middeltje, maar kan de onderdelen aantasten.Dat bepaalde apparaten aangepaste ontkalkingsmiddelen nodig hebben, is dan ook geen verkooppraatje. Hetzelfde geldt voor de zeep in (af)wasmachines: gebruik enkel middelen die de fabrikant aanraadt. Gebruik bijvoorbeeld nooit afwasmiddel om een (af)wasmachine te reinigen. Die twee zijn letterlijk schuimbekkende vijanden, het gevolg is schade aan de motor en een dweil op je keukenvloer. 3. Stof is de vijand, de stofzuiger ook!Naarmate stof zich opstapelt in een van je toestellen loop je meer risico op oververhitting, slechte contacten, haperende ventilatoren en zelfs kortsluitingen. Hou je elektronica dus zo veel mogelijk weg van stof: zet ze niet op de grond, stofzuig je woonkamer of bureau net iets vaker ... Maar wat je ook doet, stofzuig nooit je elektr(on)ische apparaten zelf! Stofzuigers wekken makkelijk statische elektriciteit op aan het mondstuk. Als dat overslaat op de fragiele componenten van bijvoorbeeld je computer, is het game over, letterlijk.Heb je toch al eens je computer gestofzuigd zonder problemen? Dan heb je geluk gehad. Het internet staat bol van verhalen over elektronica die 'onverklaarbaar' - maar proper - de geest geven. Je toestel afstoffen, is wel een goed idee, zeker aan de ventilatieopeningen. Maar gebruik daarvoor perslucht en neem op voorhand even een kraan vast, om jezelf te aarden.4. Houd de filter netjesIn veel toestellen zit een filter, vaak zelfs meerdere. Als je die niet regelmatig schoonmaakt, ontstaan er na een tijdje problemen met de doorstroming van lucht of water. Bij een verstopte filter moet de motor in een apparaat harder werken of komt de koeling in het gedrang. In elk geval verkort dat de levensduur.Bij huishoudtoestellen zoals een droogkast kan je best de handleiding raadplegen, zodat je zeker weet waar de verschillende filters zich bevinden en hoe je ze proper kan maken. Kijk bij toestellen als een computer of televisie regelmatig na of de ventilatieopeningen niet vol stof en pluis zitten.5. Spaar je luidsprekers en trommelvliezenDraai het volume van je toestellen niet richting het maximum als dat niet nodig is! Dat is meteen goed voor de levensduur van de luidsprekers, je trommelvliezen en de relatie met je buren. Een luidspreker werkt door een heel dun, vaak papieren kegeltje te laten trillen. Hoe hoger het volume, hoe meer dat kegeltje heen en weer geslingerd wordt en hoe minder lang het standhoudt. Als je muziek wat vervormd begint te klinken, ben je de pijndrempel van dat kegeltje aan het testen en wellicht ook die van je oren.