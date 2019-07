Hoe kleed je je het best tijdens de hittegolf deze week? Want geef toe: de dresscodes aan zee, op je werk of tijdens een trouwfeest zijn een wereld van verschil, zeker bij deze temperaturen. Twee shopping assistants van Wijnegem shoppingcentrum geven vier concrete tips om de hittegolf stijlvol door te komen.

1. Kies voor katoen of linnen

'Alles begint bij de stofkeuze van de kledij. Wil je de komende dagen doorkomen zonder die vervelende zweetvlekken, kies dan voor natuurlijke stoffen zoals vezels, katoen of linnen. Die voelen veel aangenamer aan tijdens de warme zomerdagen. Synthetische stoffen zoals polyester en viscose vermijd je daarentegen best want die zorgen ervoor dat je meer gaat zweten. Je vindt de stof van je kleding gemakkelijk terug in het label,' vertelt Greet Moens, styliste en beauty coach in Wijnegem.

2. Draag zeker geen jeans

'Nauw aansluitende kledij is absoluut te vermijden tijdens deze hittegolf', vertelt Kelly Mariën, styliste in Wijnegem. 'Wijde kledingstukken zoals jurken of een lichte blouse met lange, wijde mouwen zijn ideaal om de lucht te laten circuleren zodat het zweet niet in de kleding trekt. Draag zeker geen jeans. Dit soort kledij zit veel te gespannen en laat helemaal geen lucht door. Mannen kunnen eventueel kiezen voor een short. Mocht je werkgever dit niet toelaten, kan je altijd gaan voor de linnen broek,' klinkt het.

Shopping assistants Wijnegem © G.F.

3. Liefst geen kostuum

Wie één van de komende dagen naar een trouwfeest moet, zal misschien al puffen en blazen. Toch zijn er volgens de stylisten ook hier enkele creatieve oplossingen. 'Bij warme temperaturen is een kostuumvest zeker niet altijd even aangenaam. Een los hemd met een short of linnen broek is een mooi alternatief. Vrouwen kiezen dan best weer voor een boho-jurk; een losse, halflange en wijde jurk. In combinatie met een leuke ceintuur, losse blouse en een stijlvolle hoed - die zowel het hoofd, de haren en de schouders beschermt - maakt dit de outfit compleet,' aldus Greet Moens.

4. Geef je voeten voldoende lucht

'Bij warmte zetten je voeten uit. Sneakers blijven dus net zoals de bijhorende kousen best in de kast staan terwijl muiltjes - oftewel 'loafers' - een betere optie zijn dan sandalen met bandjes', vertelt styliste Kelly Mariën 'Niets is zo vervelend als luchtdichte sneakers of sandaaltjes waarbij de bandjes in je voeten komen te staan. Instappers, muiltjes of loafers zitten daarentegen heel comfortabel en zijn toch nog gekleed.'