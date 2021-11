Vrieskou, lange nachten en voedselschaarste: de vogels krijgen het 's winters behoorlijk voor hun kiezen. Hoe kun je de vogels in je tuin een handje helpen?

Richt een rommelhoekje in

Creëer een rommelhoekje op een plek in de tuin waar je weinig mee doet en waar planten vrij groeien. Gooi takken en bladeren in plaats van in de gft-bak hier op een hoopje neer met eventueel ook wat stenen. In dit soort rommelhoekjes verzamelen zich insecten die de vogels 's winters kunnen eten en in de planten vinden vogels dekking tegen de kou. Naast roodborstjes, mussen en merels trek je met zulke hoekjes ook egels aan, die tussen de takken en bladeren hun nest maken.

Plant bomen en struiken

's Zomers fleuren ze je tuin op met prachtige bloemen en 's winters trekken ze allerlei vogels aan om in te schuilen en voedsel te vinden. Plant struiken met bessen, die eten vogels 's winters graag. De herfst- en wintermaanden zijn een goede tijd om bomen en struiken, die hun bladeren verloren hebben, te planten. Dan zijn ze in rust en 'stoor' je ze minder. Het moet alleen niet vriezen als je ze plant. Geschikte soorten zijn de rozenbottel, krentenboompje, kardinaalmuts, klimop en de meidoorn. Ook help je vogels door nestkastjes op te hangen. Vogels kruipen daar, soms met meerdere tegelijk, in om te overnachten en warm te blijven.

Maak een vetbol

In de winter kunnen vogels wel een vet hapje gebruiken. Ze verbruiken in de koude maanden veel energie en vet houdt ze warm. Je kunt vetbollen, liefst zonder netje, kopen of deze heel makkelijk zelf maken. Smelt hiervoor wat ongezouten blokken frituurvet in een pan en doe er vogelvoer bij. Je kunt ook zwarte zonnebloempitten toevoegen, daarin zit ook veel vet. Schep het mengsel in een kopje en laat het drogen. Wanneer het hard is geworden, hang je het kopje met een touwtje aan een boom, schutting of schuur. Ook kun je met een spijker wat pinda's aan een ketting rijgen of een pot vogelpindakaas ophangen. Gewone pindakaas is te zout voor vogels.

Varieer met voer

Elke vogelsoort heeft zo zijn eetgewoontes. Wie veel varieert met voer, trekt dus ook meer soorten aan. Spechten, gaaien, boomkruipers en alle mezensoorten houden bijvoorbeeld van vetbollen en pinda's. Andere vogels, zoals winterkoninkjes en roodborstjes, zijn gek op ongekookte havermout, bessen en meelwormen (te koop in de winkel).

Bron: Plusonline.nl

