Zij bleven bewust kinderloos

Millennials die er bewust voor kiezen om geen kinderen op de wereld te zetten durven daar vandaag voor uitkomen. Al stuit hun gekozen levenspad nog op veel onbegrip. Maar vrouwen - en koppels - kunnen sinds de jaren '60, met de komst van de pil, veel makkelijker aan geboortebeperking doen en dus kiezen voor nul kinderen. Wat sommigen ook deden. Toch hoor je hun stem veel minder. Het viel ook Lisette Schuitemaker, 64 en zelf kinderloos, op. Zij brengt op 8 maart - Internationale Vrouwendag - haar boek Gelukkig zonder kinderen. Mensen wereldwijd over hun keus en hun leven uit. "De aanleiding voor mijn boek was een lang gesprek met een aantal vrouwen met en zonder kinderen. Het viel ons op dat je hier wel eens over praat als je 20 of 30 jaar bent, op het moment dat je vruchtbaar bent. Maar daarna heb je het er eigenlijk nooit meer over. Ik realiseerde me dat ik van vrienden die geen kinderen hebben niet wist hoe dat nu precies zat. We hadden daar nooit over gesproken, terwijl het zo'n levensdefiniërend gegeven is."

...