Maandenlang draaide het systeem vierkant, maar nu ligt het ook aan de positief geteste patiënten dat de contactopsporing niet loopt zoals het hoort. Ruim zes op de tien coronapatiënten geven amper of geen nuttige info, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag.

Bij 12 pct van de besmette gevallen slagen de contact tracers er niet in om hen te bereiken - ook niet na twaalf telefoontjes en een huisbezoek. "Van wie ze wel aan de lijn krijgen, geeft 38 pct van de besmette patiënten géén contacten door", weet Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen), die de cijfers opvroeg bij bevoegd minister Wouter Beke (CD&V).

"Bij wie wel contacten opgeeft, vermeldt een derde enkel zijn eigen huisgenoten", zegt Vaneeckhout nog. "Als je die groepen bij elkaar optelt, betekent dat dat we van ruim zes op de tien Belgen die positief hebben getest niks méér te weten komen dan voor het onderzoek. Op deze manier dreigen we in het najaar pas echt zwaar achter de feiten aan te hollen."

Ook het Agentschap Zorg & Gezondheid weet dat nog niet iedereen het achterste van z'n tong laat zien. "Als we voortgaan op wat we in het straatbeeld zien, op het feit dat we onder meer weer naar sportclubs mogen en dat de meesten toch écht wel vijf vaste contacten op regelmatige basis zien, zou je verwachten dat we van meer patiënten contacten ontvangen", aldus woordvoerder Joris Moonens. "En dat dit er méér zijn dan de 3,81 namen die nu gemiddeld worden opgegeven."

