Tegen 2022 wil de Zelfmoordlijn de openingsuren van de chat verdubbelen. Hiervoor zoekt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) 60 extra chatvrijwilligers. Op die manier wil het CPZ tegemoet komen aan de grote nood aan online gesprekken bij vooral jonge en vaak hoog-suïcidale oproepers.

De chatdienst van de Zelfmoordlijn bestaat sinds 2005. Oorspronkelijk werd er slechts één avond per week gechat, ondertussen zijn elke avond vrijwilligers beschikbaar tussen 18.30 en 22 uur. Tegen begin 2022 wil het CPZ dagelijks 7 uur online beschikbaar zijn.

"Op dit moment hebben we aan de Zelfmoordlijn-chat een 60-tal vrijwilligers", klinkt het bij Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. "Om de verdubbeling van de openingsuren te realiseren, maar ook om binnen die openingsuren voldoende capaciteit te garanderen, hebben we 120 chatvrijwilligers nodig. Die willen we in twee golven opleiden, zodat we ten laatste op 1 januari 2022 de uitbreiding kunnen realiseren."

Van bij de opstart van de chatdienst van de Zelfmoordlijn, wordt doe door een duidelijk jonger publiek gebruikt dan de telefoonlijn. 37,5 procent van de chat-oproepers is jonger dan 20, 74 procent van de oproepers zijn meisjes. Online hulp wordt door de gebruikers vaak als nog laagdrempeliger en anoniemer ervaren dan telefonische hulp. De drempel om er te praten over moeilijke onderwerpen zoals zelfdoding, is er minder groot.

Iedereen kan zich aanmelden om vrijwilliger te worden bij de Zelfmoordlijn. Na een screening volgen kandidaten een opleidingstraject waarin ze nodige vaardigheden aangeleerd krijgen. De opleiding vindt plaats op verschillende locaties in Vlaanderen. Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen via www.zelfmoord1813.be/chatvrijwilliger.

