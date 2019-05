Eerdere beelden en waarnemingen zorgden al voor vermoedens, maar recente foto's bevestigen het met zekerheid: Naya is zwanger. Daarover zijn de mensen van Natuur en Bos en het INBO het roerend eens. De bolle buik doet bovendien vermoeden dat Naya hoogzwanger is en één van de komende dagen welpjes zal krijgen.

Het stond in de wetten van de natuur geschreven, maar het is nu ook 100% zeker. Naya is hoogzwanger. Op een aantal beelden van Natuur en Bos is duidelijk een bolle buik te zien. Op een afgelegen beschutte plaats zullen Naya en August zich nestelen en zullen de welpjes geboren worden. Gelet op de beelden verwachten specialisten dat de welpen er begin mei zullen zijn.

Niet bang zijn

De zwangerschap en de geboorte maken de wolven nog voorzichtiger en schuwer dan voorheen. Dit nieuws is dus geen enkele reden om bang te worden. De dieren zullen zich nog minder laten zien dan vroeger en worden zonder verstoring niet agressiever. Aangezien het de eerste worp van Naya is, zullen er wellicht 3 à 4 welpjes zijn. Naya zal bij haar welpjes blijven en August zal voor eten zorgen.

Nooit met te veel

De eerste weken blijven de welpen in het nest. Pas tegen de zomer zullen ze hun eerste voorzichtige pootjes buiten zetten. Ze blijven in het begin altijd in de buurt van het hol. In de herfst zullen ze mee gaan op jacht en de kneepjes van het vak leren van hun ouders. In de winter evolueren ze tot volwaardige jagers en kunnen ze voor hun eigen voedsel zorgen. Op een leeftijd van 8 tot 22 maanden verlaten de jonge wolven hun roedel en gaan ze op zoek naar een eigen stek. Ze kunnen dan zeer grote afstanden afleggen. Op deze manier zijn ook Naya en August uit Duitsland tot in Noord-Limburg getrokken. Angst voor een overvloed aan wolven op één plaats is dus ongegrond. In een territorium is enkel plaats voor één koppel wolven met jongen.

Preventieve maatregelen meer dan ooit nodig

Het gezin zal nu wel meer voedsel nodig hebben. Alhoewel de wolf vooral jaagt op natuurlijke prooien zoals ree en everzwijn, bestaat er wel een risico voor het vee. Vooral schapen staan dan op het menu. En nu er meer magen gevuld moeten worden, is het risico er zeker. Je weides beschermen door een raster dat wolvenproof is, is dan ook meer dan ooit aangewezen. Camerabeelden bevestigden al de efficiëntie van dergelijke maatregelen. Bovendien is ook een subsidieregeling uitgewerkt. Wolven bestrijken een territorium van ruim 200km² of 20.000 hectare, een raster plaatsen rond de wolven is dus niet aan de orde.

Cameranetwerk

Wolven zijn mensenschuw en slim genoeg om hun nest op een afgelegen plek te maken. Een plek dus waar geen mensen komen. Het is ook belangrijk dat we niet op zoek gaan naar het nest. De dieren hebben, net nu, alle rust nodig. Het cameranetwerk is groot genoeg om de monitoring te doen.