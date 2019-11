Willem Wallyn: 'Filmen is mijn kinderdroom'

Af en toe - zo eens in de 20 jaar - wil scenarioschrijver Willem Wallyn de regie over zijn script zelf behouden, omdat het hem zo nauw aan het hart ligt. Dat is het geval met 'All of us', een warm humoristisch verhaal over mensen die nog maar enkele maanden te leven hebben.

© FOTO'S FRANKY VERDICKT