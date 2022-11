Treinreizigers die zich onveilig voelen kunnen vanaf 2023 via een eenvoudige sms de hulp inroepen van het permanentiecentrum van de NMBS. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Om de treinreizigers beter te beschermen werkt de NMBS aan een 'stil meldingssysteem' voor passagiers die zich onveilig voelen. Zij kunnen binnenkort een sms verzenden naar het permanente veiligheidscentrum van de treinmaatschappij. Dat is een handiger systeem dan het huidige: nu moet je nog naar een 0800-nummer bellen vanuit de treinwagon.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) belooft ook extra aanwervingen bij Securail, de beveiligingsdienst van onze spoorwegen. In 2023 wil men zeventig extra agenten aanwerven om op een totaal van 605 uit te komen.

Disclaimer: Belga signaleert elke dag berichten met belangrijk of opvallend nieuws uit andere media. Deze berichten krijgen het trefwoord PRESS mee. Belga kan evenwel nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze berichtgeving gebracht door andere media. Gelieve steeds de juiste bron te vermelden bij deze door Belga verspreide informatie.

