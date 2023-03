In de helft van de Belgische bedrijven hebben werknemers hun pendelgedrag aangepast: ze komen méér naar kantoor, komen minder met de (eigen) auto om transportkosten te verminderen of douchen meer op het werk. Dat blijkt allemaal uit de tweejaarlijkse werkgeversbevraging van hr-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville.

In de afgelopen maanden, hebben de werknemers hun routines aangepast om kosten te kunnen besparen. In een kwart van de bedrijven (26%) komen werknemers meer naar kantoor om thuis te besparen op energie. 22% kiest een ander vervoersmiddel dan de (eigen) wagen om naar het werk te pendelen en zo brandstof uit te sparen. En in bijna één op de tien bedrijven (8%) merken ze dat werknemers zelfs meer komen douchen op het werk.

Maar telewerk, dat tijdens de coronapandemie volledig doorbrak, is er om te blijven. Daar hebben ook de hoge energieprijzen ten gronde niets aan veranderd. In ruim de helft van de bedrijven is één of twee dagen thuiswerk per week nu de norm. In iets meer dan een kwart van de ondernemingen mogen werknemers nog drie dagen of meer telewerken.

Brussel is koploper op het vlak van thuiswerken, geeft Acerta nog mee. In 97 procent van de Brusselse bedrijven mogen werknemers thuiswerken. In Vlaanderen (76 procent) en Wallonië (72 procent) liggen die cijfers beduidend lager.

Het hybride werken, een blijver?

De huidige regelingen in de Belgische bedrijven, lijken er intussen ook ingeslepen. 63% van de ondernemingen zegt dat de huidige verhouding tussen thuiswerk en kantoorwerk in de toekomst zal blijven zoals die nu is. Dat het hybride werken een blijver is, lijkt nu wel zeker. Temeer omdat leidinggevenden de afgelopen twee jaar steeds meer vertrouwen hebben gekregen in hun thuiswerkend personeel.

"Het is duidelijk dat de meeste Belgische bedrijven de huidige hybride werkregeling positief evalueren", leidt Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte bij Acerta Consult, uit de rondvraag af. "Uit onze bevraging blijkt dat het evenwicht tussen thuiswerk- en kantoordagen in 44% van de gevallen wordt beslist op teamniveau, in 27% van de gevallen kiest de medewerker zelf welke balans hij/zij wil. Waarvoor het wel uitkijken is op de thuiswerkvloer, is dat collega's voldoende betrokkenheid blijven ervaren. Mensen kunnen thuis geïsoleerd geraken, los van hun werkgever, hun team en collega's. Langs de andere kant kunnen mensen het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn en dus niet (voldoende) kunnen deconnecteren van het werk. Dat maakt dat thuiswerk ook het leiderschapsmodel heeft veranderd."

In de afgelopen maanden, hebben de werknemers hun routines aangepast om kosten te kunnen besparen. In een kwart van de bedrijven (26%) komen werknemers meer naar kantoor om thuis te besparen op energie. 22% kiest een ander vervoersmiddel dan de (eigen) wagen om naar het werk te pendelen en zo brandstof uit te sparen. En in bijna één op de tien bedrijven (8%) merken ze dat werknemers zelfs meer komen douchen op het werk. Maar telewerk, dat tijdens de coronapandemie volledig doorbrak, is er om te blijven. Daar hebben ook de hoge energieprijzen ten gronde niets aan veranderd. In ruim de helft van de bedrijven is één of twee dagen thuiswerk per week nu de norm. In iets meer dan een kwart van de ondernemingen mogen werknemers nog drie dagen of meer telewerken. Brussel is koploper op het vlak van thuiswerken, geeft Acerta nog mee. In 97 procent van de Brusselse bedrijven mogen werknemers thuiswerken. In Vlaanderen (76 procent) en Wallonië (72 procent) liggen die cijfers beduidend lager.De huidige regelingen in de Belgische bedrijven, lijken er intussen ook ingeslepen. 63% van de ondernemingen zegt dat de huidige verhouding tussen thuiswerk en kantoorwerk in de toekomst zal blijven zoals die nu is. Dat het hybride werken een blijver is, lijkt nu wel zeker. Temeer omdat leidinggevenden de afgelopen twee jaar steeds meer vertrouwen hebben gekregen in hun thuiswerkend personeel. "Het is duidelijk dat de meeste Belgische bedrijven de huidige hybride werkregeling positief evalueren", leidt Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte bij Acerta Consult, uit de rondvraag af. "Uit onze bevraging blijkt dat het evenwicht tussen thuiswerk- en kantoordagen in 44% van de gevallen wordt beslist op teamniveau, in 27% van de gevallen kiest de medewerker zelf welke balans hij/zij wil. Waarvoor het wel uitkijken is op de thuiswerkvloer, is dat collega's voldoende betrokkenheid blijven ervaren. Mensen kunnen thuis geïsoleerd geraken, los van hun werkgever, hun team en collega's. Langs de andere kant kunnen mensen het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn en dus niet (voldoende) kunnen deconnecteren van het werk. Dat maakt dat thuiswerk ook het leiderschapsmodel heeft veranderd."