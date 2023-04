Wezels en (steen)marters richten elk jaar veel schade toe aan wagens door kabels door te knagen of het isolatiemateriaal van de motorkap te beschadigen. In sommige gevallen kunnen kabels volledig doorgebeten zijn of kunnen er kortsluitingen ontstaan waardoor de wagen niet kan opstarten... en een pechverhelper moet opgebeld worden.

Wezels en marters blijken o.a. aangetrokken te zijn door het vismeel of door de visolie die gebruikt wordt in sommige kabels of door het isolatiemateriaal. Elk jaar berokkenen ze honderdduizenden euro's herstelkosten aan het wagenpark. De wagenbezitters die het hebben meegemaakt, zullen het geweten hebben!

Meestal komt de schade voor in de lente. Tijdens de bronstijd zijn de mannetjes actiever om hun territorium te markeren en te beschermen en reageren ze op de geur van potentiële concurrenten. Ze doorsnuffelen hun territorium op zoek naar voorwerpen of voedsel waar ze aan kunnen knagen of in kunnen bijten.

Hoe beschermt men het best zijn auto?

Er bestaan verschillende "trucjes" die men kan toepassen om die intelligente diertjes te weren, maar ze bieden zelden 100% garantie...

Het meest doeltreffende (en het meest logische) middel om uw wagen te beschermen is hem in een afgesloten ruimte of garage op te sluiten. Gaten van meer dan 6cm diameter moeten gedicht worden of van een gaas of tralie voorzien worden zodat het diertje niet binnen kan.

Toestellen die geluiden opwekken van hoge frequentie . U vindt dergelijke toestellen in de handel (bvb. winkels met tuinbenodigdheden of doe-het-zelf zaken). Dit middel is niet altijd doeltreffend want wezels of marters blijken het geluid na een tijdje gewoon te worden indien de frequentie ongewijzigd blijft. De meest doeltreffende toestellen werken bijgevolg met variabele sterkte en frequentie.

U kan de kabels van uw wagen extra beschermen met een plastic omhulsel dat niet door een wezel of een marter kan doorgebeten worden.

Plaatjes met hoge elektrische spanning : het zijn kleine plaatjes die onder de motorkap worden geplaatst en het dier een elektrische schok geven wanneer het de plaatjes aanraakt. Sommige toestellen stoppen met werken wanneer de motorkap wordt geopend, maar dit doen ze niet allemaal!Wees dus voorzichtig als u een dergelijk systeem wil installeren en laat de installatie verrichten door een vakman.

Traliewerk of netten die over de grond gespreid worden bieden soms een oplossing. Parkeer uw wagen op een "vlottend" net dat geschikt is voor fruitbomen of op een kippengaas. Wezels en marters houden immers niet van instabiele ondergronden. Het nadeel van dit systeem is echter dat u de autobanden hiermee kan beschadigen en dat u het net of de tralie moet verplaatsen indien u uw wagen op een andere plek parkeert.In de handel vindt men ook volgens hetzelfde principe elektrische matten . Ze vertonen echter dezelfde nadelen als de gewone tralies of netten. Daarbij vinden wezels en marters gemakkelijk een manier om ze te omzeilen en zijn elektrische matten niet efficiënt als ze bvb. in het water liggen.

Wezels en marters houden niet van sterke geuren. WC-blokjes, hondenhaar dat her en der verspreid wordt of zelfs speciale sprays tegen wezels hebben echter slechts een tijdelijk effect.

Als marterachtigen het op uw voertuig hebben gemunt, kan u, om nieuwe aanvallen te vermijden, ook best het compartiment grondig reinigen waar u sporen van de beestjes hebt gevonden. Hun geur zou wel eens andere ongewenste bezoekers kunnen aantrekken.Laat ook geen etenswaren (zoals dierenvoeding) achter in de buurt van uw wagen.

Bron: Europ-assistance

