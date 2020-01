Het Autosalon is elke keer goed voor 30% van de autoverkoop in ons land. Maar een nieuwe auto kiezen wordt vandaag wel erg moeilijk, vooral qua motor. Politici veranderen om de haverklap van mening en de koper raakt steeds meer het noorden kwijt.

Dit jaar een nieuwe auto nodig? Dan zak je toch gewoon tot 19 januari naar het Autosalon af. Daar vind je immers een handig overzicht van het aanbod van het moment. Je kan er met kennis van zaken rondkijken en vergelijken. En je kan er vooral interessante kortingen scoren.De merken staan in deze tijd van het jaar met getrokken messen tegenover elkaar, want de periode met salonvoorwaarden is goed voor 30% van hun jaaromzet. Een moment dat geen van hen wil missen.Als koper word je op het Autosalon verwend, zeker nu meer en meer lage emissiezones vorm krijgen. Vroeger domineerde de diesel ons autopark, maar na dieselgate en het Volkswagenschandaal viel hij in ongenade en keerde de markt hem de rug toe. In 2015 vertegenwoordigde de diesel nog bijna 80% van de autoverkoop, vorig jaar was dat minder dan 35%. Kopers kiezen voor benzinemotoren. Die verbruiken meer, maar mogen nog altijd de stad in. De ommezwaai van diesel naar benzine wordt mee in de hand gewerkt door de overheid, die de diesel het duurst heeft gemaakt aan de pomp.Hoe moet het nu verder? Goeie vraag! Eerherstel voor de diesel is niet voor morgen, maar je kan je ook vragen stellen bij de toekomst van de benzinemotor. Kijk maar naar de tegenstrijdige uitspraken die politici uit de verschillende gewesten hierover doen. Ze verschillen van mening over hoe de auto in de toekomst belast moet worden en welke motor aanmoediging verdient.De Brusselse regering schoot recent de hoofdvogel af door op eigen houtje en tegen 2035 alle voertuigen met een verbrandingsmotor - diesel, benzine, LPG - uit het het gewest te willen bannen. Daarmee zou de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% dalen ten opzichte van 2005. Geen opbeurend nieuws voor wie een auto wil - of je nu Brusselaar of pendelaar bent. Het was misschien geen slecht idee om vooraf de Brusselaars te raadplegen. Politici komen en gaan, en denken altijd dat ze alles beter weten en in naam van de bevolking spreken.Heel wat vragen, waarop het antwoord weinig evident is. Om wat klaarder te zien, houden we het daarom bij één vraag: hoe gebruik jij je auto? Afhankelijk van die parameter en van het aantal kilometers dat je rijdt, krijg je zo al een goed zicht op de beste oplossing. In de huidige situatie is een diesel niet aangewezen. Want niemand weet hoe de diesel in de toekomst zal worden onthaald (of verguisd), zodat ook zijn potentiële restwaarde over vijf of zes jaar een raadsel is. Als privékoper doe je er dus verstandig aan om voor benzine - veiliger en meer in trek - of een groen alternatief te kiezen.Aardgas of CNG, niet te verwarren met het van olie afgeleide LPG, is een optie als je veel kilometers aflegt. Waarom? Voor een auto met een CNG-motor betaal je nu evenveel als voor een diesel, maar 100 km rijden kost je 15 euro met een CNG-motor en 20 euro met een diesel. Een CNG-auto rijdt bovendien zoals een traditionele auto en vergt geen enkele aanpassing.Het enige nadeel van CNG - en ook een probleem voor wie elektrisch wil gaan rijden - is het netwerk van stations waar je kan bijtanken. Dat CNG-netwerk is redelijk goed ontwikkeld in Vlaanderen, maar veel minder in Brussel en delen van Wallonië (vooral dan de provincie Luxemburg). Maar daar kan natuurlijk snel verandering in komen, zeker in Brussel, waar de volgende maanden meer pompen worden aangekondigd.De hybride auto, die meestal elektriciteit met benzine combineert, is eveneens een interessante oplossing. Maar dan moet je wel goed weten waar je over praat, want de ene hybride is de andere niet. Meer en meer autoconstructeurs kiezen voor microhybride oplossingen - met een 12 of 48 volt batterij. Dat schept verwarring, want het is niet wat je denkt: die goedkope elektrische motor dient enkel om de verbrandingsmotor een handje te helpen. Dergelijke systemen gelden niet als echt hybride modellen, omdat je auto nooit uitsluitend elektrisch rijdt.In feite bestaan er maar twee echte hybride oplossingen. De eerste is de zelfopladende hybride. Die vereist geen enkele tussenkomst van de autobestuurder, aangezien de batterij automatisch wordt opgeladen tijdens het remmen of door de energie die verbrandingsmotor overbrengt. In deze configuratie is de batterijcapaciteit echter beperkt - minder dan 2 kWh - maar heeft de elektrische motor toch voldoende vermogen om de auto op eigen kracht honderden meters of zelfs enkele kilometers te laten rijden.Het is de oplossing waar Toyota voor kiest, met in zijn kielzog Kia (Niro) en binnenkort ook Renault (Captur en Clio). Het is ook de goedkoopste oplossing, want de prijs van zo'n hybride kan je vergelijken met die van een dieselauto. Een zelfopladende hybride is dus vooral geschikt als je vaker in de stad of in de rand rijdt, dan op de snelweg, maar ook voor pendelaars in de file.De plug-in oplaadbare hybride mikt op hetzelfde publiek als de zelfopladende hybride, maar is een stuk duurder in de aankoop. Hij heeft een krachtiger batterij, met een capaciteit van 10 kWh of meer, waarmee je 40 tot 60 km zuiver elektrisch kan rijden aan snelheden tot 130 km/uur.Woon je niet te ver van je werk en kan je de auto daar opladen, dan kan je pendelen zonder ook maar een druppel brandstof te verbruiken of een grammetje broeikasgas uit te stoten. Ook langere ritten zijn geen probleem, want de auto heeft nog altijd een klassieke verbrandingsmotor (meestal benzine) en dus een fossiele autonomie van honderden kilometers.Ben je een stadsrijder, dan is ook de volledig elektrische auto een mogelijke oplossing, want die zorgt niet voor de vervuilende uitstoot die onze steden verstikt. Hij staat nu bovendien echt wel op punt, zowel qua gebruiksgemak, als qua betrouwbare technologie. Waarom dus niet voor de e-auto kiezen nu de autonomie honderden kilometers bedraagt?Er zijn verschillende praktische redenen om het niet te doen. Zo is een elektrische auto - door de prijs van de batterij - erg duur in de aankoop. Bovendien is het laadpalennetwerk nog altijd erg beperkt, wat bij langere afstanden voor problemen kan zorgen. Uit studies blijkt wel dat 70% van de eigenaars van een elektrische auto die thuis oplaadt. Maar wat doe je als je geen garage hebt, laat staan een parkeerplaats voor je deur?De laadtijd van een elektrische auto hangt ook af van de ingebouwde lader. Bij sommige modellen is het vermogen beperkt tot 7,4 kW op wisselstroom, zodat het opladen van een batterij van 90 kWh wel 12 tot 13 uur kan duren. Dat is lang. Snellaadpalen met gelijkstroom zijn een oplossing, maar ook modellen die daarvoor uitgerust zijn, laden niet noodzakelijk snel op en het opladen kost ook veel meer. Informeer dus goed naar de oplaadcapaciteit van de elektrische auto die je interesseert, want die flexibiliteit bepaalt voor een stuk het gebruiksgemak.Dat alles belet echter niet dat de elektrische auto een van de oplossingen van de toekomst blijft. En ook de properste. Want ondanks alle vooroordelen, blijkt uit heel degelijke studies dat de elektrische auto over zijn volledige levenscyclus - van fabricage over gebruik tot recyclage - de helft minder CO2 produceert dan een auto met een klassieke verbrandingsmotor. Dat veronderstelt dan wel dat je de batterij met groene stroom oplaadt, wat niet altijd het geval is.En vergeet ook niet dat een elektrische auto (voorlopig althans) van bepaalde fiscale voordelen geniet: zo is hij 100% aftrekbaar voor bedrijven. Dat geldt trouwens ook voor de oplaadbare hybride.Je nieuwe auto financieren is vaak een hele opdracht. Je kan hem contant betalen, een autolening afsluiten of, waarom niet, je wagen leasen. Die laatste optie is er ook voor particulieren, in de vorm van een personal lease of huur op lange termijn. Die formule is in Nederland en Frankrijk al heel populair. Het principe is dan ook eenvoudig en transparant: elke maand betaal je een vast bedrag dat alle kosten dekt, van het gebruik van de auto over het onderhoud en de herstellingen, tot zelfs de verzekering en de belastingen. Enkel de brandstof is niet inbegrepen.Op het eind van het contract lever je de auto gewoon in. Het grote voordeel is dat je nergens meer aan hoeft te denken. Pure gemoedsrust, zoals met een telefoonabonnement waarin de nieuwste smartphone inbegrepen is. Handig!Kiezen blijft moeilijk, maar vroeg of laat moet je beslissen. Kijk dus vooral naar wat je echt nodig hebt en heb ook oog voor de alternatieve aandrijfvormen: ze hebben de wind in de zeilen en krijgen in de toekomst wellicht overheidssteun.De auto op aardgas (CNG), de zelfopladende hybride, de plug-in hybride en de volledig elektrische auto zijn de oplossingen van de toekomst, ook al zal niet elk model welkom zijn in de lage-emissiezone. De kans is groot dat de auto op CNG en de zelfopladende hybride de duimen zullen moeten leggen voor de plug-in hybride en de 100% elektrische auto.Hoe dan ook kan je de diesel ook dit jaar maar beter mijden, behalve als je heel veel kilometers vreet en nooit in de stad komt (de vraag is of dat lukt?). Focus dus op benzine of, als je ambitieuzer bent, op een van de groene alternatieven.